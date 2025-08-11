Svet

08.avgust 2025. N. M.

SAD: Nagrada od 50 miliona dolara za hapšenje Madura

Sjedinjene Američke Države saopštile su da su povećale nagradu za hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga su američke vlasti optužile za trgovinu drogom. Za informacije koje mogu da dovedu do hapšenja SAD plaćaju 50 miliona dolara