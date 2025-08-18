„Ne želim da gledam Srbe potčinjene u BiH. Ako nismo mogli biti ravnopravni, nećemo biti ni potčinjeni“, rekao je Milorad Dodik

Miloradu Dodiku, predsedniku Republike Srpske (RS) u ponedeljak je zvanično prestao mandat, nakon što je Sud Bosne i Hercegovine (BiH) odbio žalbu Dodikovog advokata na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojom mu se oduzima mandat na ovu funkciju.

Odluka Suda je konačna, saopšteno je iz ove pravosudne institucije, 18. Augusta, tako da Dodik više nije predsednik RS.

Dodik je poručio da će Srpska tražiti poštovanje i slobodu na referendumu u septembru.

„Tražimo poštovanje i slobodu, koja će ići preko referenduma. To je naša poruka – vratite nas na Dejtonski mirovni sporazum. Svoje mišljenje daćemo na referendumu koji će se održati krajem septembra“, poručio je Dodik na konferenciji za novinare.

Naglasio je da će se RS suprotstaviti svim intervencijama spolja.

„Ne želim da gledam Srbe potčinjene u BiH. Ako nismo mogli biti ravnopravni, nećemo biti ni potčinjeni“, rekao je Dodik i pozvao sve ljude u RС da se svrstaju iza Narodne skupštine i njenih odluka.

Premijer RS Radovan Višković prethodno je u pondeljak podneo ostavku, ali i najavio da ostaje u timu Dodikove partije SNSD.

Višković je to potvrdio na konferenciji za novinare i rekao da se bira nova Vlada RS.

Dodik osuđen na godinu zatvora

Prethodno je CIK BiH doneo odluku o oduzimanju mandata Dodiku, nekoliko dana nakon što je Sud BiH početkom avgusta objavio da je Dodik pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija u BiH zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

Žalbom pravni tim Milorada Dodika osporava retroaktivnu primenu prestanka mandata, jer je za datum prestanka određen 12. juni, dok je odluka o prestanku mandata doneta 6. avgusta.

Osporeno je i učešće članice CIK-a Vanje Bjelica-Prutina u glasanju o prestanku mandata, jer je u parničnom postupku s Dodikom.

Po njenoj tužbi za klevetu protiv Dodika, pred Osnovnim sudom u Sokocu vodi se parnični postupak. Ovaj sud je doneo prvostepenu presudu u oktobru 2024. godine kojom je odbijen tužbeni zahtev, a Bjelica Prutina je podnela žalbu protiv prvostepene presude.