Prvi crnogorski satelit trebalo bio kroz nekoliko dana da bude lansiran u svemir sa kosmodroma Vostočni. Crna Gora tako postaje prva država Zapadnog Balkana koja ima satelit koji joj u potpunosti pripada - tehnički, pravno i operativno

Crnogorski satelit „Luča” trebalo bi da poleti u svemir 28. decembra, najavila je kompanija Montenegro Space Research.

Lansiranje prvog crnogorskog satelita planirano je sa kosmodroma Vostočni u blizini granice Rusije i Kine.

Tako bi, posle više najava i odlaganja, crnogorsko nebesko telo trebalo da zasija na nebeskom svodu.

„Luča”, što u crnogorskom jeziku označava svetlost, biće lansiran raketom Soyuz, jednom od najpouzdanijih i najdugovječnijih raketa u globalnoj svemirskoj industriji, saopštila je kompanija.

„’Luča’ se nalazi u okviru sekundarnog tereta, zajedno sa emiratsko-kuvajtskim satelitom QMR-KWT 2, Katarskim TriSat-3 i više drugih međunarodnih satelita. Lansiranje će biti izvedeno sa kosmodroma Vostočni, smeštenog u blizini granice Rusije i Kine. Planirano je za 28. decembar 2025. godine u 14:18 časova po srednjeevropskom vremenu, odnosno u 22:18 po lokalnom vremenu, što znači da će lansiranje biti izvedeno u noćnim uslovima”, navodi se u saopštenju.

Napominju da su moguća manja pomeranja termina iz tehničkih razloga, što je standardna praksa u svemirskoj industriji, međutim u ovoj fazi šanse za takav scenario su veoma male.

Foto: Montenegro Space Research Satelit je u potpunom crnogorskom vlasništvu

Ranija odlaganja

Nekoliko dana ostalo je do ovog istorijskog trenutka, kakvim ga nazivaju u kompaniji koja je satelit razvila. Ali ovo nije prvi datum koji se pojavljivao kao dan lansiranja.

Lansiranje „Luče” najavljivao je još u januaru 2023. tadašnji premijer Crne Gore Dritan Abazović.

Satelit je, prema kasnijim najavama trebalo da poleti u aprilu 2024, pa zatim u decembru iste godine, a sada je najavljeno da je do lansiranja ostalo svega šest dana i da će satelit poleteti 28. decembra 2025.

Kamera, senzori za radijaciju…

Iz kompanije navode da je satelit opremljen kamerom, senzorima za merenje kosmičke radijacije, telekomunikacionim i telemetrijskim uređajima.

Zvanični radio-pozivni znak satelita će biti 4O6MSR, a operater misije je glavni inženjer Nikola Perović.

„Predviđeni radni vek satelita iznosi otprilike tri godine, a nakon lansiranja biće potrebno 10 do 15 dana za uspostavljanje pune komunikacije“, kazali su iz Montenegro Space Research.

Prvi satelit sa Zapadnog Balkana

Kako je saošteno iz te kompanije, satelit „Luča” predstavlja jedini satelit koji je pravno registrovan i operativno upravljan iz jedne zemlje Zapadnog Balkana, te se može punopravno definisati kao nacionalni satelit.

„Na osnovu navedenog, Crna Gora postaje prva država Zapadnog Balkana koja ima satelit koji joj u potpunosti pripada; tehnički, pravno i operativno“, kazali su iz kompanije.

Crna Gora je inače 2022. lansirala prvi probni satelit Cube Sat, što je tada označeno kao uvod u lansiranje prvog crnogorskog satelita Luča.