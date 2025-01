Ogromni požari koji okružuju Los Anđeles proširili su se u sredu na Holivudska brda, nakon što su drugi požari u toj oblasti ubili najmanje pet ljudi, uništili stotine domova i iscrpeli resurse za gašenje požara i zalihe vode do krajnjih granica, prenosi Rojters.

Hiljade vatrogasaca bore se sa najmanje četiri odvojena požara u oblasti Los Anđelesa, 1.000 objekata je uništeno, a 400.000 potrošača je bez električne energije, saopštili su zvaničnici na konferenciji.

Dve osobe su poginule, a veći broj je povređen u Itonu, gde požar nastavlja da se širi na oko 10.000 hektara.

„Više od 500 ljudi je angažovano na gašenju požara u Itonu. Prijavljena su dva smrtna slučaja civila, kao i veliki broj ozbiljnih povreda“, rekao je šef vatrogasne službe okruga Los Anđeles Entoni Marone koji je istakao da uzrok zasad požara nije poznat i da je istraga u toku.

Požar, koji se brzo širi okrugom Los Anđeles, takođe je pogodio 19 školskih okruga, zbog čega su škole zatvorene, pišu američki mediji.

Grad Malibu, takođe, pozvao je sve stanovnike da se pripreme da napuste svoje domove, gde su u funkciji šest skloništa.

I laboratorija NASA-e našla se na spisku za evakuaciju zbog požara u Itonu, koji je zahvatio mnoge oblasti oko Pasadene.

Odlazeći predsednik SAD, Džozef Bajden, otišao je u Santu Moniku, gde se sastao sa guvernerom Kalifornije, Gevinom Njusom.

