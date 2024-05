Američki predsednik Džo Bajden je predstavio niz naglih povećanja carina na niz kineskih proizvoda, uključujući električna vozila, kompjuterske čipove i medicinske proizvode, rizikujući sukob u izbornoj godini s Pekingom u pokušaju da pridobije glasače koji njegovoj ekonomskoj politici daju niske ocene, piše Radio Slobodna Evropa (RSE).

Povećanje tarifa je najavljeno u jeku burne predizborne kampanje koju vode Bajden i bivši predsednik Donald Tramp, pri čemu obojica nastoje da se predstave kao da su čvršći prema Kini.

Bajden će zadržati tarife koje je uveo Tramp, dok će povećati druge, saopštila je Bela kuća navodeći „neprihvatljive rizike“ za „ekonomsku bezbednost“ SAD koje predstavlja, kako ističe, nepoštene kineske prakse kojima se globalna tržišta preplavljuju jeftinom robom.

Tarife će se postepeno uvoditi u naredne tri godine, a one koje stupaju na snagu 2024. pokrivaju električna vozila, solarne ćelije, špriceve, igle, čelik i aluminijum i drugo.

Trenutno postoji vrlo malo električnih vozila iz Kine u SAD, ali zvaničnici brinu da bi jeftini modeli omogućeni subvencijama kineske vlade uskoro mogli da preplave američko tržište.

Nove mere utiču na 18 milijardi dolara u uvozu kineske robe, uključujući čelik i aluminijum, poluprovodnike, baterije, kritične minerale, solarne ćelije i dizalice, saopštila je Bela kuća.

SAD su u 2023. iz Kine uvezle robu vrednu 427 milijardi dolara a izvezle robu u vrednosti od 148 milijardi dolara, pokazuju američki podaci.

Nove mere, kako navodi Bela kuća, ima za cilj da podstakne Kinu da „eliminiše svoje nepoštene trgovinske prakse u vezi sa transferom tehnologije, intelektualnom svojinom i inovacijama“.

I just imposed a series of tariffs on goods made in China:

25% on steel and aluminum,

50% on semiconductors,

100% on EVs,

And 50% on solar panels.

China is determined to dominate these industries.

I’m determined to ensure America leads the world in them.

— President Biden (@POTUS) May 14, 2024