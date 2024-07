Otvaranje Olimpijskih igara u Parizu zakazano je za 26. jul, a sva takmičenja će biti okončana do 11. avgusta, kada je na programu i svečana ceremonija zatvaranja Igara.

Srbiju će u Parizu predstavljati 112 sportista i sportistkinja, što je za 25 olimpijaca više nego na prethodnim Olimpijskim igrama u Tokiju.

Iz Japana su Srbi doneli devet odličja, a nadamo se da će u prestonici Francuske taj broj biti veći.

Ovako izgleda raspored nastupa srpskih takmičara na Olimijskim igrama u Parizu, objavio je RTS:

Subota, 27.jul:

10.00 Džudo, žene do 48 kg – prvo kolo (Milica Nikolić)

10.12 Veslanje, ženski skif – kvalifikacije (Jovana Arsić)

10.30 Streljaštvo (m), vazdušni pištolj 10m – kvalifikacije (Damir Mikec)

11.00 Plivanje (m), štafeta 4×100 slobodno – kvalifikacije (Barna, Stjepanović, Aćin, Cvetkov)

11.30 Veslanje, muški dubl skul – kvalifikacije (Pimenov, Mačković)

12.30 Streljaštvo (ž), vazdušni pištolj 10m – kvalifikacije (Zorana Arunović)

14.30 Drumski biciklizam, trka na hronometar za žene (Irina Stevanović)

15.30 Boks, žene do 54 kg – šesnaestina finala (Sara Ćirković)

16.18 Boks, žene do 60 kg – šesnaestina finala (Natalia Šadrina)

Nedelja, 28. jul:

10.00 Džudo, muškarci do 66 kg – prvo kolo (Strahinja Bunčić)

11.15 Streljaštvo (m), vazdušna puška 10m – kvalifikacije (Lazar Kovačević)

11.32 Boks, muškarci do 71 kg – šesnaestina finala (Vahid Abasov)

12.05 Srbija – Japan (vaterpolo, muškarci)

17.00 Francuska – Srbija (odbojka, muškarci)

17.15 Srbija – SAD (košarka, muškarci)

21.00 Srbija – Portoriko (košarka, žene)

Ponedeljak, 29. jul:

09.15 Streljaštvo (miks), vazdušni pištolj 10m – kvalifikacije (Mikec, Arunović)

10.00 Džudo, žene do 57 kg – prvo kolo (Marica Perišić)

11.00 Plivanje (ž), 400 metara mešovitim stilom – kvalifikacije (Anja Crevar)

21.00 Francuska – Srbija (odbojka, žene)

Utorak, 30. jul:

10.30 Australija – Srbija (vaterpolo, muškarci)

11.00 Plivanje (m), 100 metara slobodno – kvalifikacije (Andrej Barna)

17.00 Slovenija – Srbija (odbojka, muškarci)

22.35 SAD – Srbija (basket 3×3)

Sreda, 31. jul:

09.00 Streljaštvo (m), malokalibarska puška, trostav – kvalifikacije (Lazar Kovačević)

10.00 Džudo, muškarci do 90 kg – prvo kolo (Nemanja Majdov)

13.30 Kina – Srbija (košarka, žene)

17.00 SAD – Srbija (odbojka, žene)

17.15 Portoriko – Srbija (košarka, muškarci)

19.05 Srbija – Kina (basket 3×3)

Četvrtak, 1. avgust:

10.00 Džudo, muškarci do 100 kg – prvo kolo (Aleksandar Kukolj)

10.05 Holandija – Srbija (basket 3×3)

12.05 Srbija – Španija (vaterpolo, muškarci)

22.35 Srbija – Francuska (basket 3×3)

Petak, 2. avgust:

10.00 Džudo, žene prek

78 kg – prvo kolo (Milica Žabić)

10.15 Atletika, skok uvis – kvalifikacije (Angelina Topić)

19.05 Srbija – Letonija (basket 3×3)

20.10 Atletika, bacanje kugle – kvalifikacije (Armin Sinančević)

22.05 Poljska – Srbija (basket 3×3)

Subota, 3. avgust:

11.00 Drumski biciklizam, drumska trka za muškarce (Ognjen Ilić)

13.30 Srbija – Španija (košarka, žene)

19.30 Srbija – Francuska (vaterpolo, muškarci)

21.00 Srbija – Južni Sudan (košarka, muškarci)

21.00 Kanada – Srbija (odbojka, muškarci)

Nedelja, 4. avgust:

14.00 Drumski biciklizam, drumska trka za žene (Jelena Erić)

17.00 Kina – Srbija (odbojka, žene)

18.35 Srbija – Litvanija (basket 3×3)

Ponedeljak, 5. avgust:

12.00 Mađarska – Srbija (vaterpolo, muškarci)

15.00 Rvanje, grčko-rimski 60kg – osmina finala (Georgi Tibilov)

Utorak, 6. avgust:

09.30 Kajak, muški četverac – kvalifikacije (Džombeta, Novaković, Dragosavljević, Torubarov)

10.00 Kajak, ženski četverac – kvalifikacije (Bajuk, Dostanić, Novaković, Stanojev)

11.15 Atletika, skok udalj – kvalifikacije (Ivana Španović, Milica Gardašević)

Sreda, 7. avgust:

09.46 Taekvondo, muškarci do 58 kg – osmina finala (Lev Korneev)

11.10 Atletika, trka na 5.000 metara – kvalifikacije (Elzan Bibić)

10.25 Atletika, bacanje koplja – kvalifikacije (Adriana Vilagoš)

11.30 Rvanje, grčko-rimski 87 kg – osmina finala (Aleksandar Komarov)

11.30 Rvanje, grčko-rimski 67 kg – osmina finala (Mate Nemeš)

Četvrtak, 8. avgust:

11.30 Rvanje, slobodni stil 57 kg – osmina finala (Stevan Andrija Mićić)

Petak, 9. avgust:

09.09 Taekvondo, žene do 67 kg – osmina finala (Aleksandra Perišić)

09.21 Taekvondo, muškarci do 80 kg – osmina finala (Stefan Takov)

11.30 Rvanje, slobodni stil 74 kg – osmina finala (Ali Arslan)

Izvor: RTS