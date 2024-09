Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu za atletičare do 20 godina koje se održava u Limi, u Peruu.

Angelini je zlato koje joj je nedostajalo u kolekciji doneo skok od 1.91 metara.

Angelina nije ni preskakala prvu visinu (1.75), a zatim je bez problema 1.80, pa 1.84 i 1.87 metara.

Mučila se na 1.89, preskočila je tek iz trećeg pokušaja, ali je zato ponovo iz prve preskočila lestvicu postavljenu na 1.91 i to joj je donelo zlato.

Srebro je osvojila Australijanka Izobele Luison-Roe koja je stala na 1.89, kao i Estonka Karmen Brus kojoj je pripala bronza.

From 💔 in Paris to golden glory in Lima ✨

🇷🇸's Angelina Topic is your world U20 high jump champ 👏#WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/64PwThYeha

— World Athletics (@WorldAthletics) September 1, 2024