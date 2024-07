Na devetnaest nastupa na Vimbldonu Novak Đoković je do sada trijumfovao sedam puta i ostvario 92 pobede. Potrebna su mu još samo četiri trijumfa kako bi oborio Federerov rekord koji se činio nedostižnim

Grend slem u Vimbldonu počinje danas, 1. jula. Na turniru, će učestvovati i Novak Đoković, koji se tri i po nedelje nakon operacije kolena i uspešnog oporavka vraća na teren.

Organizatori Vimbldona, najprestižnijeg teniskog turnira na svetu, objavili su u petak ujutru parove glavnog žreba, 128 igrača će se takmičiti za titulu na 137. izdanju „The Championships“-a i 2000 ATP bodova.

Novak će kao drugi nosilac za protivnika u 1. kolu imati 123. igrača ATP liste, Vita Koprivu (Češka, kvalifikant). Taj meč na programu je u utorak.

Srpski i češki teniser do sada nisu nikada igrali jedan protiv drugog. Kopriva nije igrao Vimbldon, a jedini turnir iz grend slem kategorije na kojem je nastupao je Australijan open i to ove godine. Učešće u Melburnu je okončao u prvom kolu.

Foto: AP Photo/Alberto Pezzali Novak Đoković

Đoković na putu ka rekordu i 25. grend slem tituli

Novak Đoković će 19. put učestvovati na Vimbldonu, do sada je upisao 92 pobede. Biće mu potrebna četiri trijumfa da bi oborio Federerov rekord po broju pobeda.

Srpski teniser je osvojio ukupno sedam titula na londonskoj travi, a ukoliko uspe da dođe do trofeja imaće isti broj kao i Federer. Pored toga, utisnuće i 25. grend slem trofej pored svog imena.

Poslednjih pet godina, trenutno drugi teniser sveta, svaki put je stozao do finala i izgubio samo 2023. od Španca Karlosa Alkaraza.

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Nadamo se da ćemo i ove godine videti ovo na Vimbldonu

Rekordni novčani fond

Ukupan nagradni fond je ove godine rekordnih 50 miliona funti, što je za 11,86 odsto više u odnosu na prošlogodišnji nagradni fond.

Šampioni Vimbldona 2024. dobiće ček na 2,7 miliona funti, odnosno 3,4 miliona dolara što je za gotovo 15 odsto više od onoga što su Karlos Alkaraz i Marketa Vondrušova zaradili od pobede na ovom turniru prošle godine.

Ko izgubi u finalu dobija 1,4 miliona funti, ili 1,7 miliona dolara. Polufinalistima u muškoj i ženskoj singl konkurenciji pripašće po 907.625 dolara, a četvrtfinalistima nešto malo manje od pola miliona dolara – 476.027 dolara.

Prolaz u četvrto kolo prestižnog turnira koji se na engleskoj travi igra 137. put vredi 286.886 dolara, treća runda donosi ček na 181.525 dolara, a druga runda – 118.055 dolara.

Poraz u prvom kolu obezbeđuje nagradu od 76.164 dolara, a kvalifikanti će dobijati u rasponu od 50.776 dolara, koliko je za one koji stignu do trećeg kola kvalifikacija, do 19.041 koliko se plaća poraz na startu kvalifikacionog turnira.

Nagrade za igranje u dublu i miksu su tradicionalno niže od onih u singlu. Tako će pobednici u dublu inkasirati 824.162 dolara, dok će finalistima pripasti 418.421

dolara.

Izvor: Nova ekonomija