Solt Lejk Siti, u američkoj državi Juti, biće domaćin Zimskih olimpijskih igara 2034. godine, odlučio je u sredu Međunarodni olimpijski komitet (MOK).

Američki grad, koji je bio domaćin i 2002. godine, dobio je 83 od 89 glasova na sednici MOK-a, nakon što je u junu imenovan kao favorit.

„Ljudima koji slave kod kuće poručujem: Olimpijske igre se vraćaju u Jutu“, rekao je guverner te države Spenser Koks koji je, uz skijašicu Lindzi Von, zastupao Solt Lejk Siti na sednici olimpijskog komiteta u Parizu.

Objavu MOK-a u Solt Lejk Sitiju je pratio veliki broj ljudi.

„Osećamo olakšanje što smo prošli kroz ovaj deo procesa, i uzbuđenje zbog onog što sledi…To će biti nezaboravno iskustvo, veliko slavlje i nešto što će celi svijet da vidi, ponovo sa stanovnicima Jute“, rekao je Džin Sajks, predsedavajući američkog Olimpijskog i paraolimpijskog komiteta, piše Glas Amerike.

Solt Lejk Siti je prvobitno želeo da se kandiduje da bude domaćin igara 2030. godine, koje su na kraju dodeljene Francuskoj, ali je odustao od tog plana zato što je datum bio previše blizu Letnjih olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine.

„Oduševljeni smo što se Zimske olimpijske igre vraćaju u Solt Lejk Siti, Jutu 2034. godine“, poručeno je iz Stejt departmenta na društvenoj mreži Iks.

WE DID IT!! 🇺🇸🎉🇺🇸🎉

The votes are in and the Olympic & Paralympic Games are OFFICIALLY coming back to Salt Lake City, Utah in 2034!!#SLCUT2034 pic.twitter.com/tuLbllWjBf

— Salt Lake City-Utah 2034 (@SLC2030) July 24, 2024