Brojna istraživanja i dokazi, procurele informacije u medijima iz pouzdanih izvora MUP-a i mišljenja nezavisnih stranih stručnjaka o korišćenju zvučnog oružja – za ministra policije Ivicu Dačića nisu dovoljni dokaz.

On je, preko novog saoštenja MUP-a, naveo da ima sopstveni. Ponudio je izjavu američkog proizvođača LRAD-a „Genasys“, od koga je MUP kupio uređaje 2021. godine.

Da li je „Genasys“ potvrdio vorteks

Iz američke firme su rekli da video i audio dokazi koje su „do sada videli i čuli ne podržavaju upotrebu LRAD-a tokom incidenta 15. marta u Beogradu“.

Genasys Responds to Inquiries Regarding March 15th Incident in Belgrade, Serbia

The video and audio evidence we have seen and heard thus far does not support the use of an LRAD during the March 15th incident in Belgrade, Serbia.

On March 17th, CRTA HomeEN – CRTA , an…

— Genasys Inc (@genasysinc) March 19, 2025