Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Danske u ponedeljak od 20 sati i 45 minuta u Leskovcu.

To je meč koji bi Srbiji mogao doneti istorijski plasman u četvrtfinale Lige nacija i mesto u prvom šeširu pred kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Dakle, pobeda bi Srbiju odvela u krug najboljih evropskih timova u Ligi nacija i potom bi im obezbedila lakši put za odlazak na naredni Mundijal.

U tom slučaju, Srbija bi izbegla favorite poput Francuske, Španije, Nemačke i Hrvatske. S druge strane, remi i poraz smestiće Stojkovićeve izabranike na treće mesto u četvrtoj grupi i doneće im doigravanje za ostanak u A diviziju Lige nacija, pored toga ostaviće ih u drugi šešir na žrebu za Svetsko prvenstvo, što bi im otežalo put za odlazak u Meksiko, Kanadu ili Sjedinjene Američke Države.

Računica je potpuno jasna, Srbiji je neophodna pobeda, a selektor Srbije Dragan Stojković rekao je uoči meča da je tim spreman za duel protiv Danske i istakao da će ekipa dati sve od sebe da ostvari pobedu.

„Švajcarsku 23 godine nismo pobedili, pa smo uspeli“

„Svesni smo šta nas čeka i šta bismo želeli da uradimo. Sutra nema kočnica. Nema taktiziranja, nema taktičkih zamisli. Sutra se igra bez kočnica. Takvu Srbiju želim da vidim, od prvog zvižduka do poslednjeg. To je ono što ću reći igračima i što ću tražiti od njih“, rekao je Stojković.

Na pitanje kakva će biti taktika protiv Danaca, Stojković je odgovorio:

„Mi Švajcarsku 23 godine nismo pobedili, pa smo uspeli. Negativne tradicije su tu da se ruše. Ne možete to svaki dan, ali u određenim vremenskim intervalima se desi. Koliko je meseci prošlo od utakmice sa Danskom, samo što ovaj put igramo kod kuće. Utakmoca koja nam znači puno, kroji nam sudbinu. Igrači razmišljaju kao ja, da se da neki maksimum. Od početka do kraja da se da maksimu. Da bi se prekinuo negativan skor, morate da postignete samo jedan gol više od protivnika. Da li mi imamo kvalitet i znanja za to? Ja sam siguran da imamo“.

Rasprodate karte za meč u Leskovcu

Duel Srbije i Danske na stadionu Dubočica u Leskovcu pratiće nešto više do 8.000 ljudi koliko je kapacitet tribina, budući da su sve karte rasprodate.

Gradnja sportskog objekta u Leskovcu počela je 2021. godine, a završena je dve godine kasnije. Stadion je svečano otvoren 21. avgusta 2023. godine utakmicom Prve lige Srbije između Dubočice i Novog Sada.

Izvor: RTS / Euronews