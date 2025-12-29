Prema izmenama i dopunama Prostornog plana za Beograd na vodi, čiju je izradu odobrila Vlada Srbije, smanjuje se zelena površina zbog novih stanova, kaže Sanja Solarević

Vlada Srbije donela je odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana za projekat Beograd na vodi koji se tiče oko 39,2 hektara na opštinama Novi Beograd, Savski venac i Čukarica.

To je prostor između ulica Vladimira Popovića, mosta Gazela, reke Save i Mosta na Adi i prostor između Radničke ulice, kompleksa Stara šećerana, Hipodroma i petlje Radničke.

U dokumentu piše da je cilj izmena i dopuna Prostornog plana unapređenje razvoja ovog područja i njegovo bolje povezivanje i integracija sa širim urbanim okruženjem, navodi se u pomenutom dokumentu.

Šta je cilj

Sanja Solarević, samostalna odbornica u Skupštini Savskog venca smatra da se već sad, kad je tek doneta odluka o izradi izmena i dopuna postojećeg plana, vidi je cilj tih promena bio povećanje stambene, a smanjenje zelene površine.

Pri tom, naglašava da je ovim izmenama obuhvaćen veliki deo parcela u Bloku 18A na Novom Beogradu gde se nalazi zaštićeno stanište Zimovalište malog vranca.

„Važećim planom, parcele na Bloku 18A planirana je za zelenu površinu. Međutim, Izmenama plana planirano je povećanje stanovanja koje će najverovatnije biti realizovano na uštrb zelenih površina“, kaže za „Vreme“ Sanja Solarević.

Smatra da u tom kontekstu vredi napomenuti da je „suvlasnik jedne od tih parcela firma Beton plus doo koja je u vlasništvu firme Marera Construction doo Kraljevo, a ova je u vlasništvu firme Marera Property Management doo iz Beograda, čiji je direktor bio Bojan Ljubičić do decembra 2020. Od oktobra ove godine on je direktor firme Marera Properties doo i firme MPP Palata Beograd doo koja je vlasnik skoro 20.000 kvadrata poslovnog prostora u Beograđanki“.

Sve manje zelenila

Dalje, navodi Solarević, i parcela između Starog železničkog mosta i mosta Gazela je prema važećem planu predviđena za zelenu površinu.

„Međutim, prema najavi ministra finansija Siniše Malog i objavljenim renderima na njoj je planirana izgradnja panoramskog točka Belgrade Eye.“

Dodaje da parcela na kojoj se nalazi kompleks BIP-a nije bila prikazana u grafičkom delu javnog uvida, već je samo navedeno u tekstualnom prilogu da deo parcele ulazi u obuhvat plana. „Ne bi trebalo da nas začudi ukoliko se prilikom izmene plana i kompleks BIP-a nađe u njegovom obuhvatu“, kaže Sanja Solarević.

„Kompleks pored Stare šećerane koja je kulturno dobro, gde takođe možemo da očekujemo povećanje stambenih kvadrata, obuhvata parcele na kojima su se nekada nalazila skladišta NIS-a. Ta skladišta su u vlasništvu firme ’Beograd na vodi’ koja finansira izradu prostornog plana Beograda na vodi. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je uspeo da kroz svoje uslove smanji visinu stambenih objekata na ovom području sa 60m na 22m, ali zato sad, kroz ove nove izmene plana koje je izglasala Vlada, SNS-SPS vlast pokušava da investitoru nadoknadi kvadrate na drugi način“, ukazuje Sanja Solarević.

Rok za izradu Nacrta izmena i dopuna Prostornog plana je 12 meseci od dana stupanja odluke na snagu. Nosilac izrade je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, dok će sredstva za izradu obezbediti privredno društvo Beograd na vodi d.o.o. Beograd.

Kao što je rečeno, već na osnovu odluke Vlade Srbije o ovoj izradi, moguće je pretpostaviti da će za godinu dana, na ranom javnom pa zatim i na javnom uvidu biti mnogo primedbi.

