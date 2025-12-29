Podkast
„Ova situacija“: Nova nada
Rekapitulacija jedne teške godine, uz izbor reči godine, događaja godine, tu je i osvrt na sva važna, a nedavna dešavanja u zemlji i svetu.
Prema izmenama i dopunama Prostornog plana za Beograd na vodi, čiju je izradu odobrila Vlada Srbije, smanjuje se zelena površina zbog novih stanova, kaže Sanja Solarević
Vlada Srbije donela je odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana za projekat Beograd na vodi koji se tiče oko 39,2 hektara na opštinama Novi Beograd, Savski venac i Čukarica.
To je prostor između ulica Vladimira Popovića, mosta Gazela, reke Save i Mosta na Adi i prostor između Radničke ulice, kompleksa Stara šećerana, Hipodroma i petlje Radničke.
U dokumentu piše da je cilj izmena i dopuna Prostornog plana unapređenje razvoja ovog područja i njegovo bolje povezivanje i integracija sa širim urbanim okruženjem, navodi se u pomenutom dokumentu.
Šta je cilj
Sanja Solarević, samostalna odbornica u Skupštini Savskog venca smatra da se već sad, kad je tek doneta odluka o izradi izmena i dopuna postojećeg plana, vidi je cilj tih promena bio povećanje stambene, a smanjenje zelene površine.
Pri tom, naglašava da je ovim izmenama obuhvaćen veliki deo parcela u Bloku 18A na Novom Beogradu gde se nalazi zaštićeno stanište Zimovalište malog vranca.
„Važećim planom, parcele na Bloku 18A planirana je za zelenu površinu. Međutim, Izmenama plana planirano je povećanje stanovanja koje će najverovatnije biti realizovano na uštrb zelenih površina“, kaže za „Vreme“ Sanja Solarević.
Smatra da u tom kontekstu vredi napomenuti da je „suvlasnik jedne od tih parcela firma Beton plus doo koja je u vlasništvu firme Marera Construction doo Kraljevo, a ova je u vlasništvu firme Marera Property Management doo iz Beograda, čiji je direktor bio Bojan Ljubičić do decembra 2020. Od oktobra ove godine on je direktor firme Marera Properties doo i firme MPP Palata Beograd doo koja je vlasnik skoro 20.000 kvadrata poslovnog prostora u Beograđanki“.
Sve manje zelenila
Dalje, navodi Solarević, i parcela između Starog železničkog mosta i mosta Gazela je prema važećem planu predviđena za zelenu površinu.
„Međutim, prema najavi ministra finansija Siniše Malog i objavljenim renderima na njoj je planirana izgradnja panoramskog točka Belgrade Eye.“
Dodaje da parcela na kojoj se nalazi kompleks BIP-a nije bila prikazana u grafičkom delu javnog uvida, već je samo navedeno u tekstualnom prilogu da deo parcele ulazi u obuhvat plana. „Ne bi trebalo da nas začudi ukoliko se prilikom izmene plana i kompleks BIP-a nađe u njegovom obuhvatu“, kaže Sanja Solarević.
„Kompleks pored Stare šećerane koja je kulturno dobro, gde takođe možemo da očekujemo povećanje stambenih kvadrata, obuhvata parcele na kojima su se nekada nalazila skladišta NIS-a. Ta skladišta su u vlasništvu firme ’Beograd na vodi’ koja finansira izradu prostornog plana Beograda na vodi. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je uspeo da kroz svoje uslove smanji visinu stambenih objekata na ovom području sa 60m na 22m, ali zato sad, kroz ove nove izmene plana koje je izglasala Vlada, SNS-SPS vlast pokušava da investitoru nadoknadi kvadrate na drugi način“, ukazuje Sanja Solarević.
Rok za izradu Nacrta izmena i dopuna Prostornog plana je 12 meseci od dana stupanja odluke na snagu. Nosilac izrade je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, dok će sredstva za izradu obezbediti privredno društvo Beograd na vodi d.o.o. Beograd.
Kao što je rečeno, već na osnovu odluke Vlade Srbije o ovoj izradi, moguće je pretpostaviti da će za godinu dana, na ranom javnom pa zatim i na javnom uvidu biti mnogo primedbi.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Rekapitulacija jedne teške godine, uz izbor reči godine, događaja godine, tu je i osvrt na sva važna, a nedavna dešavanja u zemlji i svetu.
Kakav je Vučićev plan za opstanak na vlasti? Zbog čega mu ne može upaliti? Na koji je način Srbija postala međunarodna parija? Kako su studenti prošli sa zastavama kroz narod i postali imuni na napade? Zašto je 2026. izborna godina i početak početka normalizacije Srbije
TV fenomen prethodne godine svojevrsna je medijska kontradikcija. Vlast organizuje šetnje koje parališu predgrađa gradova, tabloidi izveštavaju o “stotinama hiljada građana” kojima smeta što ne mogu slobodno da se kreću, idu u porodilište i po penziju pa blokiraju po Srbiji, gde je jedina blokada Ćacilend ispred Skupštine
Dva različita rezultata psiholoških istraživanja kažu: uz upotrebu nagrade postižete ono što ste hteli, a uz upotrebu kazne ne. Dakle, ako hoćete da vaše dete promeni svoje ponašanje, “dajte mu poklon” kad god uradi nešto dobro; ako ga budete kažnjavali za nepoželjno, dogodiće se samo to da će početi da krije od vas šta je uradilo. Drugo, ako neko ima “unutrašnju motivaciju” za bavljenje nekom aktivnošću i počne da dobija previše pohvala ili poklona kao nagradu (“spoljašnju motivaciju”), ovo može početi da umanjuje ili čak potpuno uništiti to inicijalno uživanje i želju da se nečim bavi
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve