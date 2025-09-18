Od legendarnih stihova iz 1997. do današnjeg Svetskog prvenstva na Filipinima, srpski odbojkaši i dalje pišu istoriju. Pobedom nad večitim rivalom Brazilom bez izgubljenog seta, „plava četa“ obezbedila je osminu finala s prvog mesta u grupi i pokazala da je spremna da napadne jedinu medalju koja fali u bogatoj kolekciji – svetsko zlato

„Čuvajte se te plave čete”, stihovi su koji prate odbojkašku reprezentaciju Srbije od 1997, a te plave čete se i ovih dana mnogi čuvaju na Svetskom prvenstvu.

U vreme kada je takozvana „himna odbojkaša” nastala, država koju su predstavljali nosila je drugačije ime, ali pod kod god zastavom, imenom države i himnom da su igrali, odbojkaši su u poslednjih 30 godina doneli brojne medalje – sa Olimpijskih igara, svetskih i evropskih prvenstava, svetske lige.

Ovih dana, bore se za novu – na Svetskom prvenstvu koje se održava na Filipinima. U vitrini Odbojkaškog saveza Srbije, zlatna medalje sa Svetskog prvenstva jedina je koja nedostaje.

Brazil – večiti rival

Još od tih devedesetih i timu koji je predvodio Zoran Gajić, veliki problem predstavljala je reprezentacija Brazila.

Generacije su se promenile. Sa suprotne strane mreže više nisu čuveni brazilac Žiba i braća Grbić, a srpski tim sada vodi Rumun George Krecu.

Pod njegovom selektorskom palicom, Srbija je u noći između srede i četvrtka po ovdašnjem vremenu mnoge iznenadila i pobedila Brazil bez izgubljenog seta. Upisala je Srbiji tako prvu pobedu nad Brazilom posle šest godina i plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, kao prvoplasirana u grupi.

Foto: FoNet/FIVB Meč sa Brazilom

Selektor Krecu izjavio je da je zadovoljan pobedom protiv Brazila i plasmanom u osminu finala Svetskog prvenstva, a posebno je pohvalio kapitena nacionalnog tima Dražena Luburića.

Krecu je podsetio da je Srbija tokom priprema za SP imala dosta problema sa povredama.

„Pokušavali smo da spasimo Ligu nacija, da opstanemo u tom takmičenju. Da ovi mladi momci porastu… Od tih iskusnijih igrača uz njih su bili Marko Ivović i Dražen Luburić. Izgubili smo i Jovovića u Ligi nacija. Korak po korak, nadali smo se da će se Pavle Perić i Miran Kujundžić vratiti u igru. Sigurno je bilo rizično sa moje strane da počnem odmah sa njima na prvoj utakmici protiv Češke. Ali, imali smo jednu sezonu zajedno u Belhatovu i verovao sam da će oni dati sve od sebe na ove dve utakmice na terenu i zaista je bilo tako”, rekao je Krecu, preneo je OSS.

Učešće na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu odbojkaši su počeli porazom od Češke, a usledile su pobede protiv Kine, a zatim i Brazila, pa sada čekaju rivala s kojim će se boriti u osmini finala.