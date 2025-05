Danas je tehnologija ključni deo našeg svakodnevnog života, donoseći povezivanje i kontrolu pametnih uređaja na dohvat ruke. Pametni televizori više nisu samo uređaji za gledanje sadržaja, već postaju deo integrisanog sistema koji olakšava upravljanje vašim domom i prilagođava se vašim potrebama. Uz Samsung Neo QLED 4K i 8K televizore, svaki detalj na ekranu dolazi do izražaja kroz neverovatno realističnu sliku, dok SmartThings platforma omogućava potpunu kontrolu pametnih uređaja – direktno sa vašeg TV-a.

Vrhunski kvalitet slike uz Neo QLED tehnologiju

Neo QLED serija koristi Quantum Mini LED i Quantum Matrix tehnologije koje omogućavaju preciznu kontrolu osvetljenja i kontrasta. Tamne scene izgledaju duboko crno, a svetle kristalno čisto – bez gubitka detalja. Kod 8K modela, gustina piksela je toliko visoka da imate utisak da ste deo scene. Bilo da gledate film, sport ili igrate igrice – vizuelni doživljaj je na vrhunskom nivou.

SmartThings: Komandni centar vašeg doma

Uz integraciju sa SmartThings aplikacijom, Samsung TV postaje centar upravljanja celim domom. Možete kontrolisati osvetljenje, temperaturu, sigurnosne kamere, kućne uređaje ili proveriti status frižidera – sve sa jednog ekrana, bez ustajanja s kauča.

Povezivanje bez komplikacija

Instalacija i korišćenje su jednostavni – dovoljno je da instalirate SmartThings aplikaciju na telefonu, povežete uređaje i sve to upravljate preko TV-a. Interfejs je pregledan, a zahvaljujući Bixby asistentu, mnoge komande možete izdavati i glasom.

Najzanimljivije funkcije SmartThings aplikacije

1. Telefon kao daljinski upravljač – Menjajte kanale, pojačajte zvuk ili

pokrenite aplikaciju direktno sa svog telefona.

2. Upravljanje celim domom – Preko TV-a kontrolišete svetla, klimu i druge

uređaje.

3. Scene i rutine – Kreirajte npr. “filmsko veče” koje jednim klikom prigušuje

svetla i pokreće omiljeni sadržaj.

4. 3D Map View – Pregled celog pametnog doma na interaktivnoj mapi.

Pametan dom uz Neo QLED i SmartThings

Kombinacijom vrhunske slike i pametnih funkcionalnosti, Neo QLED televizori saSmartThings aplikacijom nude više od gledanja sadržaja – oni menjaju način na koji živite i komunicirate sa svojim domom.

Promocija uz poklon i popust

Kupovinom QLED, OLED, Neo QLED ili The Frame modela iz 2025. godine (od 48’’ naviše) od 7. do 25. maja 2025. godine, ostvarujete pravo na poklon soundbar (u vrednosti do 117.370 RSD**) i popust do 60.000 RSD***. Promocija traje dok traju zalihe, a odnosi se na pretprodaju kod Samsung partnera. Pokloni variraju po modelima i isporučuju se najkasnije u roku od 150 dana od kupovine.

Dodatno, modeli od 55’’ i više donose 3 godine dodatne zaštite, uz registraciju na

www.extracare-promotion.com.

Više informacija o uređajima možete pronaći na https://www.samsung.com/rs/tvs/tv-

buying-guide/what-is-qled-tv/

O SmartThings aplikaciji na https://www.samsung.com/rs/smartthings/app/