Nakon što je ruska kompanija NIS obuhvaćena američkim sankcijama, Janaf je uz podršku Vlade Hrvatske uspeo da obezbedi privremene dozvole za nastavak ugovora o transportu sirove nafte, poslednju do 8. oktobra 2025.

Državna hrvatska kompanija JANAF saopštila je da je 30. septembra 2025. godine dobila novu licencu američkog Ministarstva finansija kojom se omogućava nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS a.d. do 8. oktobra 2025. godine.

Sporni ugovor o transportu nafte, sklopljen između JANAF-a i NIS-a za period od 1. januara 2024. do 31. decembra 2026. godine, predviđa rezervisane transportne kapacitete u ukupnoj količini od 10 miliona tona nafte. Posao se obavlja po modelu „puno za prazno“, što znači da su kapaciteti plaćeni bez obzira na to da li se u potpunosti koriste.

NIS a.d., koji je deo ruskog energetskog sektora, obuhvaćen je američkim sankcijama koje su uvedene 10. januara 2025. godine, a u punoj meri stupile na snagu 27. februara iste godine. Sankcije su usmerene na ograničavanje poslovanja i prihoda ruskih energetskih kompanija zbog vojnog delovanja Rusije u Ukrajini.

Kako je navedeno u saopštenju, JANAF je do sada, uz punu podršku Vlade Hrvatske i angažman američkog advokatskog društva, ishodio više uzastopnih licenci od Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) koje su omogućavale nastavak izvršenja ugovora i nakon uvođenja sankcija. Poslednja licenca važila je do 1. oktobra 2025, a sada je rok produžen do 8. oktobra.

Iz kompanije poručuju da u ovom trenutku nije moguće predvideti koliko će dugo trajati sankcije američkog Ministarstva finansija prema NIS-u, niti kakve će odluke nadležna tela donositi u narednom periodu. Time je, kako navode, neizvesno i kakav će biti tačan učinak sankcija na poslovanje JANAF-a.

JANAF ističe da ostaje u stalnom kontaktu sa korisnikom sistema i ključnim partnerima, te da će nastaviti da preduzima sve raspoložive aktivnosti pred nadležnim institucijama, ali i razvijati poslovne modele kako bi obezbedio stabilno poslovanje i zadovoljstvo akcionara, partnera i zaposlenih.

