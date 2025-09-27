Javni servis navodi da su „posle razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Sjedinjene Američke Države pomerile su početak primena sankcija NIS-u još za osam dana, odnosno do 8. - 9. oktobra“.

Početak primene američkih sankcija NIS-u odložen je za još osam dana, piše RTS.

Prema poslednjem odlaganju sankcije NIS-u trebalo je da stupe u sredu 1. oktobra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno rekao za RTS da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože.

Dok se u petak iščekivalo da li će Amerikanci ipak odložiti primenu sankcija ili ne, oglasio se generalni direktor Naftne industrije.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a uputio je pismo zaposlenima u kojem je naglasio šta će biti ako banke zbog uvođenja sankcija prekinu saradnju sa NIS-om.

Ovo odlaganje za osam dana biće sedmi put da američka strana odleže primenu sankcija NIS-u.