Reagujući na nezadovoljstvo nastavnika i učenika Pete beogradske gimnazije zbog njenog posatvljenja, vršiteljka dužnosti direktorke te škole Danka Nešović je u četvrtak (27. februar) zaključala Petu beograsku gimanziju i poslala obaveštenje nastavnicima da je svim učenicima i nastavnicima koje ona nije pozvala da učestvuju u radu radnih tela škole zabranjen ulazak u zgradu.

Glasna negodovanja kojima su prethodnog dana, u sredu, učenici ispratili Nešović iz Pete beogradske gimanzije zabeležana su na snimku koji je odmah postao viralan na društvenim mrežama, a na koji nije odoleo ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenivši da je taj snimak „jedan od najjezivijih svedočanstava srpske današnjice“ na kome se vidi „teror koji đaci Pete beogradske gimnazije sprovode nad direktorkom škole“.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Šta piše u Odluci

Nešović je u obaveštenju nastavnicima Pete beogradske gimnazije, u koje „Vreme“ ima uvid, obrazložila svoju odluku događajima „zbog kojih je došlo do intervencije organa unutrašnjih poslova, hitne pomoći i ostalih nadležnih službi, a koji je za posledicu imao povređenog učenika, kao i zdravstvene probleme dve koleginice i direktora škole“.

Dalje saopštava da do daljnjeg škola neće biti otvorena ni za nastavnike ni za učenike, osim ako ih lično Nešović pozove da učestvuju u radnim telima u školi.

„Kada se steknu uslovi za bezdbedan boravak i rad učenika i zaposlenih u školi, škola će nastaviti sa redovnim akrivnostima, o čemu ćete dobiti zvanično saopštenje“, dodaje ona u poruci.

Foto: Printskrin Odluka Danke Nešović

Šta je prethodilo Odluci

Profesorka istorije u Petoj beogradskoj gimnaziji Vesna Rašković objašnjava za „Vreme“ šta je prethodilo takvoj odluci Danke Nešović.

„U sredu je održan sastanak svih zaposlenih, a kada je trebalo da bude održana sednica Nastavničkog veća, saopštili smo da ne želimo da prisustvujemo toj sednici, jer smo obustavi nastave od 20. januara“, kaže Rašković.

Ona navodi da su učenici nakon toga dočekali aplauzima nastavnike i skandirali su „Peta je naša“ i „Ne damo vam Petu“ i slično. Dodaje i da je Nešović ostala sa četvoro nastavnika u zbornici, a da su ostali nastavnici otišli na ostale spratove škole.

„Jednoj od koleginica je pozlilo, a jedan dečak je, skandirajući i skačući, udario glavom u dovratak u holu škole, nakon čega je pozvana Hitna pomoć. Postoji snimak kada medicinsko osoblje Hitne pomoći izvodi direktorku koja zaključava vrata. Vučić je taj snimak postavio na Instagram, gde je to prikazao kao linč, fizičko nasilje nad direktorom škole. On to koristi kao korpus delikti, da je sve što se dešava izazvalo to da đaci napadaju i maltretiraju psihički i fizički direktora“, kaže Rašković.

Foto: Marko Dragoslavić/FoNet Protest ispred Pete beogradske gimnazije

U školi bila dva policajca u civilu

O navodima iz Odluke koju je nastavnicima uputila Nešović da je „došlo do intervencije organa unutrašnjih poslova“, Rašković kaže da nije videla nijednog policajca, ali da se „proneo glas“ u školu ušla dva policajca u civilu koji su se legitimisali.

„Nisam videla nikakvu intervenciju, niti iko ima saznanja o tome. Mislim da su samo ušli i prošli kroz školu. Oni definitivno jesu bili u školi, ali da je bila neka intervencija, da su ono branili Nešović ili nas suzbijali, o tome nemam saznanja, a sigurno bih čula da se tako nešto desilo“, kaže Rašković.

Nije bilo nikakvog nasilja

I članica Saveta roditlja Pete beogradske gimanzije Jelena Alikalfić potrdila na sličan način opisuje događaje.

„Nakon što su nastavnici odbili da učestvuju na sednici Nastavničkog veća ispred zbornice se skupila malo veća grupa đaka koja je pozdravljala nastavnike. Jedan dečak je sam pao i povredio, niko na njega nije izvršio nikakav pritisak i nije bilo nasilja“, kaže Alikalfić uz ocenu da je Nešović napisla saopštenje na način da se pominjanje povređenog učenika može različito tumačiti.

I Alikalfić navodi da su nastavnici Pete beogradske gimnazije u blokadi još od 20. januara, i da je otprilike tada bivša direktorka podnela ostavku, a da je 24. februara je Ministarstvo prosvete imenovalo vršioca dužnosti direktora Danku Nešović.

Alikalfić navodi i da je Hitna pomoć u školu stigla oko 13 sati zbog toga što se jedna nastavnica požalila na zdravstvene probleme, i da je, kada je ekipa Hitne pomoći zbrinula tu nastavnicu, Nešović zaključala kancelariju i sa tom medicinskom ekipom napustila školu.

„U četvrtak ujutro nastavnici su dobili obaveštenje o zabrani ulaska u školu. Škola je zaključana i to je prvi put da se tako nešto dešava, jer tokom obustave nastave nije bilo nikakvih incidenata niti bezbednosnih rizika na koje se Nešović poziva. Ona, međutim, smatra da zbog bezbednosnih razloga ne sme da pusti nastavnike i učenike u školu, što apsolutno nema veze sa realnom situacijom“, kaže Alikalfić.

Ona navodi da će nastavnici i roditelji će pokušati da provere da li je odluka koju je donela Nešović po zakonu, i da će pokušati da je pravnim sredstvima preinače, jer takva odluka nije ni u čijem interesu.

Dodaje i da je za četvrtak uveče Nešović zakazala sednicu Školskog odbora, pa će i na tom odboru, ako se održi, biti reči o toj odluci.

Foto: Marko Dragoslavić/FoNet Protest ispred Pete beogradske gimnazije

„Vučić misli da mi hoćemo da rušimo vlast“

Komentarišući objavu Aleksandra Vučića, profesorka Vesna Rašković kaže da je njegova teza da su profesori „uvukli decu i da njima manipulišu, da su deca zavedena i zloupotrebljena“.

„Ne znam u čemu ih zloupotrebljavamo. Pretpostavljam da on misli da mi hoćemo da rušimo vlast. Primetno je kako sada drugačije priča, da su studenti maltene u pravu, ali da su profesori ti koji su ih poveli, zaveli i koji im daju instrukcije, i da se ne bi studenti tako ponašali da nema ‘zlih profesora’“, kaže Rašković.

Ona ističe da svi u školama čekaju da se nastava vrati u normalu, ali da za to nisu odgovorni nastavnici, jer vlast treba da rešava probleme.

„Moje mišljenje je da ako sruše Petu – srušili su sve što se dešava. Peta beogradska gimnazija ima reputaciju škole koja je bila stalno u štrajkovima. Od 1996. godine radim u Petoj beogradskoj i do 2001. goddine nisam održala nijedan čas od 45 minuta. Mi imamo epitet buntovničke škole koja je uvek iskakala kada je bilo velikih društvenih borbi za bolje obrazovanje, državu i društvo. Ne potcenjujem nijednu školu, ali Peta beogradska gimanzija je sa svojih 120 godina postojanja – institucija. Mi smo rasadnik inetelektualne elite u zemlji“, kaže Rašković.

Upitana o tome šta zna o v. d. direktorki koja im je zaključala školu Rašković kaže:

„Ona se nama predstavila na sastanku na kome su bili svi zaposleni i pročitala svoju radnu biografiju. Radila je kao profesor engleskog i turistički vodič. Bila je v. d. direktora Građevinsko-tehničke škole od jula 2024. godine do januara ove godine.“