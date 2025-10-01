Povodom rođendana nedeljnika „Vreme“, tokom oktobra lavovski popust na pretplatu. Jer, uz verne čitaoce nameravamo da odolevamo i dalje

„Nećemo da navijamo za bilo koga ili za bilo šta, osim za istinu, odnosno za vrh dostignutih vrednosti u novinarskom zanatu i društvu uopšte. Izvan toga, ‘Vreme’ nema ni trajnih saveznika niti stalnih protivnika.“

Tako je pisalo u uvodniku prvog broja „Vremena“ koji je izašao iz štampe 29. oktobra 1990. godine.

Tako je ostalo do danas kada „Vreme“, evo, puni 35 godina. Nije malo i nije uvek bilo lako. Ali, bili smo i ostali nezavisni, van korporacija, bez tajkuna, uprkos režimima.

Zato ovog meseca slavimo, častimo i spajamo lepo i korisno.

U oktobru dajemo čak 35 odsto popusta na godišnje i polugodišnje pretplate na digitalno izdanje „Vremena“! Samo kliknite ovde i odaberite pretplatu.

Tako čitate „Vreme“ za nekih 120 dinara po broju (umesto redovne cene od 350), a nama pomažete da odolevamo. Recite i drugima i pozovite ih da se pretplate.

Na kraju, čestitamo i vama! Bez vernih čitalaca ne bismo dogurali do 35, a sa njima doguraćemo i do 100!