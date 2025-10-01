KSS
Dušan Alimpijević novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije
Dušan Alimpijević, 39-godišnji trener Bešiktaša i bivši strateg Crvene zvezde, novi je selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije
Povodom rođendana nedeljnika „Vreme“, tokom oktobra lavovski popust na pretplatu. Jer, uz verne čitaoce nameravamo da odolevamo i dalje
„Nećemo da navijamo za bilo koga ili za bilo šta, osim za istinu, odnosno za vrh dostignutih vrednosti u novinarskom zanatu i društvu uopšte. Izvan toga, ‘Vreme’ nema ni trajnih saveznika niti stalnih protivnika.“
Tako je pisalo u uvodniku prvog broja „Vremena“ koji je izašao iz štampe 29. oktobra 1990. godine.
Tako je ostalo do danas kada „Vreme“, evo, puni 35 godina. Nije malo i nije uvek bilo lako. Ali, bili smo i ostali nezavisni, van korporacija, bez tajkuna, uprkos režimima.
Zato ovog meseca slavimo, častimo i spajamo lepo i korisno.
U oktobru dajemo čak 35 odsto popusta na godišnje i polugodišnje pretplate na digitalno izdanje „Vremena“! Samo kliknite ovde i odaberite pretplatu.
Tako čitate „Vreme“ za nekih 120 dinara po broju (umesto redovne cene od 350), a nama pomažete da odolevamo. Recite i drugima i pozovite ih da se pretplate.
Na kraju, čestitamo i vama! Bez vernih čitalaca ne bismo dogurali do 35, a sa njima doguraćemo i do 100!
Dušan Alimpijević, 39-godišnji trener Bešiktaša i bivši strateg Crvene zvezde, novi je selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije
„Uz Karija, reprezentacija je ponovo postala simbol pripadnosti, ponosa i srpskog sportskog duha“, naglasio je KSS
Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) kaznila je Fudbalski savez Srbije smanjenjem kapaciteta stadiona za naredni meč kvalifikacija za SP protiv Albanije, ali i sa 80.000 švajcarskih franaka
Prema najnovijem Štada zdravstvenom izveštaju, Srbi najčešće u Evropi koriste veštačku inteligenciju za konsultacije o zdravlju, zbog trenutnih odgovora i dostupnosti non-stop
U utorak počinje Evroliga. Šetamo od autsajdera do favorita i pitamo se koliko mogu Partizan i Zvezda
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve