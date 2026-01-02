Protekla godina bila je izuzetna smrtonosna za novinarstvo - ubijeno je 128 novinara i medijskih radnika širom sveta

Ukupno 128 novinara i medijskih radnika, među kojima 10 žena, izgubilo je život tokom 2025. godine, saopštila je Međunarodna federacija novinara (IFJ) u konačnom izveštaju o stradalima.

Region Bliskog istoka područje je s najviše ubijenih novinara, navodi se u izveštaju.

Kako se dodaje, trenutno se, prema podacima IFJ-a, u zatvorima širom sveta nalaze 533 novinara.

Na spisku se nalazi i devet slučajeva smrti koje IFJ navodi kao „nesrećan slučaj“.

Izuzetno smrtonosna godina

Federacija je, u saopštenju na zvaničnoj internet stranici, ocenila da je reč o još jednoj izuzetno smrtonosnoj godini za novinarstvo.

U saopštenju se navodi i kontinuirani neuspeh vlasti širom sveta da zaštite medijske radnike.

IFJ je pozvalo na hitne i odlučne mere kako bi se u 2026. prekinuo krug nasilja i nekažnjivosti.

Napadi na novinare u Srbiji

Foto: 021.rs Sve češći napadi na novinare u Srbiji

Prema podacima Vrhovnog javnog tužilaštva u 2025. godini prijavljeno je četiri puta više fizičkih napada na novinare nego u 2024. godini. Verbalni napadi bili su gotovo svakodnevni.

Odnos režima Aleksandra Vučića prema napadima na profesionalne novinare, odnosno praktično nekažnjivost onih koji verbalno, ali sve češće i fizički, vrlo agresivno kidišu na novinare, jasan je pokazatelj da vlast i država ne žele da zaštite novinare od napada, jer bi tako morali sami sebe da sankcionišu, pisalo je ranije „Vreme“.

Visoki državni i partijski funkcioneri bez zadrške i zlonamerno, u svojim javnim istupima i obraćanjima medijima, a kroz targetiranje, omalovažavanje – i sve ćešće neskrivene pretnje – samo dodatno podstiču agresiju prema novinarima.

Zato narativ da kao zaštita novinara ostaje samo javnost polako, ali sigurno postaje preovlađujuće mišljenje, čime se bezbednost novinara iz ruku državnih institucija (koje bi po svim svojim nadležnostima morale da štite sve građane, pa i novinare) predaje u ruke amorfne, nejasno definisane javnosti koju karakteriše samo jedna konstanta – proizvoljnost u postupcima.

U tako nesigurnom okruženju pitanje je da iko zaista može da stane u zaštitu novinara, i šta bi javnost, ako je ona zaista jedina preostala zaštita novinara, trebalo da učini.

Izvor: Tanjug/Vreme