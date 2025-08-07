Klima
Svuda pakao, samo u Nemačkoj – lije kiša
Dok Balkan, Italija ili Španija gore, nad Nemačkom se poslednjih nedelja sastavilo nebo. Zašto?
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) već od sutra (8. avgust) se očekuje porast temperature koja će ići i do 35 stepeni Celzijusa. Za vikend u nekim mestima i preko 38 stepeni
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) od sutra (8. avgust) Srbiju očekuje porast temperature. Živa u termometru kretaće se od 34 do 38 stepeni Celzijusa.
Pretežno sunčano i sve toplije, za vikend i tokom sledeće sedmice ponovo veoma toplo, stoji na sajtu RHMZ-a.
U petak (8. avgust) od 31 do 35 stepeni Celzijusa, a od subote (9. avgust) u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više. Najniža temperatura biće od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35.
RHMZ je za naredne dane upalio žute i narandžaste meteoalarme u Srbiji koji upozoravaju na opasno vreme zbog visokih temperatura. UV indeks je za naredne dane crven, što znači da je nije preporučljivo izlagati se suncu.
U Beogradu će u petak biti vrlo toplo. Najniža temperatura od 15 do 18, maksimalna oko 33 stepena.
Ono na šta se posebno skreće pažnja su klimatizovane prostorije, te je potrebno voditi računa kolika je razmika između spoljašnje i tempererature u prostoriji. Bilo da podešavate klimu u stanu, automobilu, kancelariji, neka razlika ne bude veća od sedam stepeni.
