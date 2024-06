Medijski tajkun Rupert Mardok ima 93 godine i oženio se, i to peti put, na ceremoniji u svom kalifornijskom vinogradu.

Mardok (93) se venčao sa svojom novom suprugom Elenom Žukovom (67), penzionisanim ruskim biologom, prenosi BBC.

Pričalo se da je počeo da se zabavlja sa Žukovom ubrzo nakon što je njegova veridba sa En Lesli Smit naglo prekinuta u aprilu 2023.

Mardok, rođen u Australiji, ima šestoro dece, i predsednik je emeritus kompanije News Corporation, koja poseduje Fox News, Wall Street Journal, The Sun i Times.

Rupert Mudoch’s new wife was married to Russian oil billionaire Alexander Zhukov, while her daughter Dasha was married to Roman Abramovich.

Rupert Murdoch is at the heart of many webs of corruption. pic.twitter.com/t1NttlpdaQ

— BladeoftheSun (@BladeoftheS) June 2, 2024