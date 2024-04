Danas se obeležava Svetski dan prodavnica ploča, a građani Srbije moći će da, u različitim gradovima od Beograda, do Novog Sada i Niša, na berzama ploča pronađu za svoju kolekciju nove ili polovne nosače zvuka

Tradicionalno svake treće subote u aprilu obeležava se Svetski dan prodavnica ploča. Zato je danas u Beogradu, Čumićevom sokačetu, u organizaciji „Mascom” diskografske kuće i Paralel – Beogradskog festivala subculture, održava berza ploča na kojoj zainteresovani mogu da potraže neku „muziku za sebe”.

U pitanju je praznik muzike na koji se u svetskim metropolama organizuju koncerti, susreti sa umetnicima kao i berza ploča.

Ekskluzivitet ovog događaja predstavljaju i specijalna Record Store Day, legendarna reizdanja, koja se objavljuju upravo ovog dana.

Neki od takvih ponuđeni su u Čumiću: Fleetwood Mac (Rumours), Ramones (The 1975 Sire Demos (Demos)), Lost In Translation (Soundtrack), Talking Heads (Live On Tour) i drugi.

Danas je u Čumićevom sokačetu bio i Igor Blažević iz benda Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi koji je rekao za N1 da jedva čeka da nabavi jedan album, te da su za njega najinteresantnija re-izdanja.

„Za mene je najinteresantnije Fleetwood Mac album Rumors, koji je prodat u milionima primeraka, jedan od najvažnijih albuma popularne muzike. Ja ću ga danas konzumirati, ako je ostao, jer ne znam koliko ima komada, koliko je stiglo. Privilegija je taj album ponovo imati u posedu“, kaže Blažević.

Pored berze danas će tu biti i DJ-evi koji će puštati muziku, a među njima DJ Peppe, Matchstick Dolly – Boba, Marjan Terzić – Captain Terza, Nikola (TV Bastilja) i Anđelka i drugi.

Prisutni su i kolekcionari iz cele Srbije sa svojim raritetnim izdanjima.

A da li se ploče zaista vraćaju u modu, Blažević kaže da cela Srbija voli ploče i da pored Beograda, berze postoje i u Nišu, Novom Sadu…

„Ljudi putuju iz jednog, drugog grada na te berze. To je jednostavno način da vi ponovo dođete do nekih nosača zvuka koji ste međuvremenu zagubili ili su vam se oštetili, i to je stvarno jedna divna stvar“, kaže Blažević.