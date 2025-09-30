Angažman Svetislava Karija Pešića na mestu selektora muške košarkaške reprezentacije prestaje u utorak, a tim povodom Košarkaški savez Srbije objavio je saopštenje u kome je, između ostalog, izrazio „ogromnu zahvalnost trenerskoj legendi“ za sve što je učinio za razvoj i prosperitet srpske košarke.

KSS se Pešiću zahvalio i na tome što je svoje „prebogato znanje prenosio na igrače i stručni štab, čineći sve oko sebe boljim i kvalitetnijim sportistima i ljudima“.

„Kada je preuzeo ekipu u svom drugom mandatu, Srbija je tražila put da povrati ono što je oduvek krasilo našu košarku – kult reprezentacije, veru u tim i snagu zajedništva. Kari je upravo to doneo. Njegovo iskustvo, znanje i neprocenjiva harizma ponovo su okupili najbolje što srpska košarka ima, a veru u ‘orlove’ vratio je i igračima i navijačima“, navedeno je, između ostalog, u saopštenju KSS.

Istaknuto je da možda još važnije od medalja koje je reprezentacija osvojilsa sa Pešićem to što je zahvaljujući njemu „tim ponovo postao porodica“.

„Uz Karija, reprezentacija je ponovo postala simbol pripadnosti, ponosa i srpskog sportskog duha“, naglasio je KSS.

Navedeno je i da će Pešić će ostati aktivan u stručnom radu Košarkaškog saveza Srbije, „pa će i ubuduće svojim velikim iskustvom i znanjem pomagati u daljem razvoju srpske košarke i biće tu da pomogne i pruži podršku novom selektoru i stručnom štabu“.

„Ja ostavke nikada ne dajem“

Pitanje ostanka Pešića na klupi reprezentacije pokrenuto je nakon neočekivano lošeg rezultata njegvoih izabranika na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

Pešić je tada zauzeo vrlo čvrst stav, pa je nekoliko dana nakon eliminacije, 7. septembra, istakao da mu nije namera da se podnese ostavku zbog onoga što su mnogi smatrali rezultatskim fijsakom.

„Ja ostavke nikada ne dajem. Zašto da podnesem ostavku? Ja sam ovde došao da uredim to što sam uredio. Posle Olimpijskih igara niko nije hteo, ja sam prihvatio pre svega iz odgovornosti prema igračima. Mi imamo taj dogovor do kraja septembra. Sešćemo, porazgovaraćemo, ja sam uvek tu, stojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i angažovanja. Ovo nije fudbal već košarka, ostavke se ne daju i nema razloga da se daju“, rekao je tada Pešić.

Međutim, samo nekoliko dana kasnije u intervjuu za „Politiku“ izjavio je da je „došlo vreme da se pronađe novi trener“ koji će biti u stanju da nastavi ono što je započeto u prethodnom periodu i „da će mu pružiti apsolutnu podršku“.

„Bila je privilegija biti selektor reprezentacije Srbije i trenirati i voditi najbolje srpske košarkaše. Preuzeti odgovornost i donositi odluke, kada vodiš reprezentaciju Srbije, jeste veliki izazov. Uvek sam se trudio da profesija i struka dominiraju na putu do uspeha“, rekao je Pešić.

Na raspolaganju Nebojši Čoviću

On je naveo da „u budućnosti želi da i dalje svoju profesionalnost, stručnost i posvećenost stavi na raspolaganje predsedniku Košarkaškog saveza Srbije Nebojši Čoviću“.

„Međutim, došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli u prethodnom periodu. S druge strane, obećao sam predsedniku Čoviću da ću apsolutno sve uraditi da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodelio u izboru novog selektora, a to ću obaviti kao i uvek do sada – profesionalno, stručno i odgovorno“, rekao je Pešić.

„A novom selektoru“, dodao je, „pružiću apsolutnu podršku i pomoć i sva moja iskustva iz prethodnog perioda“.