Vremenska prognoza
Stižu oluje i grmljavina
Nakon vedrog jutra i prijatnih temperatura, u Srbiji će popodne stići oblaci, a uveče i noću kiša i grmljavina, posebno na severu zemlje
Popularni novosadski bend Atheist Rap saopštio je da neće nastupiti u Kisaču jer organizatorima nije odobreno korišćenje javnog prostora. Koncert je trebalo da bude humanitarnog karaktera
Atheist Rap je saopštio da neće biti održan njihov koncert koji je trebalo da se u subotu, 4. oktobra, održi u Kisaču, u humanitarne svrhe.
Kako navode, bend se odazvao pozivu zbora građana Kisača da učestvuje na humanitarnom koncertu za prikupljanje novca za lečenje dvoje dece iz tog mesta, kojima je pomoć neophodna.
„Međutim, kada su oni koji odlučuju o javnom prostoru u tom mestu čuli ko organizuje i ko treba da učestvuje, nisu dali dozvolu za korišćenje nijednog javnog prostora. Nisu dozvolili održavanje humanitarnog koncerta za lečenje dece“, navodi Atheist Rap.
Oni su, pošto koncerta neće biti, zamolili građane da, koliko mogu, doniraju za pomoć ovoj bolesnoj deci.
U 87. godini života u Rijeci je preminuo Nikola Pilić, proslavljeni teniser, selektor i trener, čovek koji je utabao profesinonalni put Novaka Đokovića
Jedino što trudnice piju za bol već decenijama je paracetamol. Sada predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da ovaj lek u trudnoći izaziva autizam. Stručnjaci upozorovaju da to tako ne može da se trvrdi
Sistem besplatne pravne pomoći u Srbiji ima brojne nedostatke, a to se odražava i na položaj žrtava nasilja prema ženama.
Predsednik Donald Tramp najavio je godišnju taksu od 100.000 dolara na H-1B zahteve, ključni program za zapošljavanje stranih stručnjaka u SAD. Odluka bi mogla ozbiljno da poremeti rad kompanija poput Amazona, Epla i Gugla
