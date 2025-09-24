Popularni novosadski bend Atheist Rap saopštio je da neće nastupiti u Kisaču jer organizatorima nije odobreno korišćenje javnog prostora. Koncert je trebalo da bude humanitarnog karaktera

Atheist Rap je saopštio da neće biti održan njihov koncert koji je trebalo da se u subotu, 4. oktobra, održi u Kisaču, u humanitarne svrhe.

Kako navode, bend se odazvao pozivu zbora građana Kisača da učestvuje na humanitarnom koncertu za prikupljanje novca za lečenje dvoje dece iz tog mesta, kojima je pomoć neophodna.

„Međutim, kada su oni koji odlučuju o javnom prostoru u tom mestu čuli ko organizuje i ko treba da učestvuje, nisu dali dozvolu za korišćenje nijednog javnog prostora. Nisu dozvolili održavanje humanitarnog koncerta za lečenje dece“, navodi Atheist Rap.

Oni su, pošto koncerta neće biti, zamolili građane da, koliko mogu, doniraju za pomoć ovoj bolesnoj deci.