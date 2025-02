Dok mrmoti u Americi i Kanadi prognoziraju dužu zimu, meteorolozi u Srbiji najavljuju malo do umereno oblačno vreme uz postepeno razvedravanje. Iako će jutra biti hladna sa slabim mrazom, dnevne temperature će biti u granicama proseka za početak februara

Punksutavnej Fil, poznati mrmot prognozer, izvučen je iz svoje tople jazbine i ugledao je svoju senku, predviđajući još šest nedelja zime. Isto je učino i Sem iz Šubenakadia iz Nove Škotske, čume je potvrdio ovu „vremensku prognozu“.

Legenda kaže, ako na Dan mrmota – 2. februara – mrmot vidi svoju senku, sledi još šest nedelja zime. Ako ne, stiže rano proleće, piše CNN.

U stvarnosti, zima će se završiti na prolećnu ravnodnevicu, poznatu i kao prolećna ravnodnevica, 20. marta, bez obzira na „životinjsko“ predviđanje. Ali vremenski uslovi ne prate uvek kalendar – a ne prati ni Fil.

A kakvo vreme predstoji Srbiji?

U ponedeljak, 3. februara, u našoj zemlji se ujutru u većini krajeva očekuje niska oblačnost, ponegde i magla, osim na severoistoku Srbije i u Negotinskoj krajini gde će biti delimično vedro.

U Beogradu najviša dnevna temperatura do 5 stepeni.

Pre podne i sredinom dana uslediće postepeno razvedravanje sa severoistoka, dok će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati pretežno oblačno tokom većeg dela dana, tek ponegde sa slabom kišom, a u planinskim predelima uz provejavanje slabog snega.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od -3 do 3 stepena, a najviša od 5 do 8 stepeni, na istoku Srbije do 10.

U Beogradu se ujutru i delom pre podne očekuje niska oblačnost. Sredinom dana uslediće postepeno razvedravanje. Posle podne biće pretežno sunčano vreme.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 1 stepen, a najviša oko 5 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

U Srbiji se narednih sedam dana ujutru očekuje slab do umeren mraz, a tokom dana najviša temperatura biće u granicama proseka za prvu dekadu februara, u većini mesta od 4 do 8 stepeni.

Od utorka do četvrtka biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Od petka se očekuje pretežno oblačno vreme, u nižim krajevima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, dok će u košavskom području biti i vetrovito.

Izvor: RTS