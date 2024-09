Prva trka „24 časa Le Mana“ održana je 1923. godine u Francuskoj, u blizini gradića Le Man. Vek kasnije, Le Man je svoju verziju dobio i u Srbiji – u Kuli je 2023. godine nastala trka 24h Kule, u kojoj umesto sportskih automobila učestvuju mopedi.

Iako je činjenica da je trka nastala na stogodišnjicu Le Mana slučajnost, idejni tvorac i organizator trke u Kuli Igor Gašparević kaže da je ceo događaj inspirisan jednom od najprestižnijih trka na svetu.

„Svakako je Le Man bio pokretač cele ideje i uzor za sve. Simbolika je jako lepa. Tu simboliku vučemo već duži vremenski period i vozimo se na tom talasu“, kaže Gašparević za „Vreme“.

Foto: Ustupljena fotografija, Igor Gašparević Ustupljena fotografija

Šta je „24h Kule“

Start trke „24h Kule“ planiran je za 28. septembar u 18 časova, na stazi Motodrom Kula. Kao što i sam naziv kaže, trka traje 24 časa, a pravila su jednostavna.

„U jednom timu je šest takmičara. Svi vozači učestvuju u trci. Vozi se jedan moped. Imaju pravo na neograničen broj popravki, prepravki i uklanjanja svih kvarova tokom trke. Međutim, nemaju pravo da zamene moped. Onaj moped koji je startovao trku mora i da je završi“, objašnjava sagovornik „Vremena“.

Za sada je učešće potvrdilo 28 timova, odnosno 168 učesnika. Oni dolaze iz Srbije, ali i iz regiona – tu su učesnici iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Za sada se čeka još jedna potvrda iz Austrije, ističe Gašparević. Maksimalna propusna moć staze je 30 timova, tako da su kapaciteti gotovo popunjeni.

Prošle godine na pobedničkom postolju našla se ekipa AMP iz Domžala u Sloveniji, pritom postavivši rekord od čak 1.862 kruga.

Foto: Ustupljena fotografija, Igor Gašparević Ustupljena fotografija

Jedinstvena u svetu

Ovaj događaj je jedinstven u svetu, a ideja za organizaciju trke mopedima nastala je pre nekoliko godina.

„Cela priča potiče iz 2017. godine, kada smo napravili trku u trajanju od četiri sata. Poenta je baš u tim mopedima, Tomos automaticima. Svako ko vozi motor ima barem jednog u dvorištu. Nastala je dobra priča, imali smo oko 115 takmičara već u prvoj sezoni. Međutim, kako je vreme odmicalo, tako se gubio žar. Ljudima to već nije bilo toliko interesantno i nije im bio izazov. Sredinom prošle godine odlučeno je da pokrenemo novi izazov, da to bude trka od 24 sata i zahvaljujući ljudima u Kuli koji vode stazu našli smo neki zajednički dogovor da se to organizuje“, objašnjava Gašparević.

Organizatori trke je nazivaju „najtežom u Srbiji“, a razlog je činjenica da ona ne testira samo brzinu – već i snagu, organizaciju, psihičku volju, ali i prijateljstva.

Foto: Ustupljena fotografija, Igor Gašparević Ustupljena fotografija

Šta posetioci treba da znaju

S obzirom na to da trka traje čitav dan, Gašparević ima i savet za posetioce.

„Za gledanje je najinteresantnije otvaranje i sam start u Le Man stilu, kada vozači pretrčavaju stazu i pale svoje motore. Naravno, i kraj trke. Ono što bih ja lično izdvojio kao vrlo lep deo jeste smena dana za noć, odnosno noći za dan“.

Ulaz je u potpunosti besplatan, a staza je otvorena za posetioce u svakom trenutku trajanja trke.

„Na samoj trci je posetiocima omogućeno da kupe hranu i piće, ima tu još nekih izvora zabave, tako da neće biti dosadno“, zaključuje naš sagovornik.