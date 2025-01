Foto: Photo by Matt Sayles/Invision/AP, File

Pošto su odložene zbog požara u Los Anđelesu, u kome je stradalo 27 ljudi, nominacije za prestižnu filmsku nagradu Oskar konačno su objavljene.

Akademija je produžila period glasanja za dodelu Oskara i odložila objavu nominacija kako bi glasačima dala više vremena da razmotre ovogodišnje filmove.

Najviše nominacija, čak 13, ima Netfliksova „Emilija Perez“, a slede ep Brejdija Korbeta „Brutalista” i popularni mjuzikl „Zlica“ sa po 10 nominacija.

Pojedini članovi uopšte nisu glasali, što je možda uticalo da članovi Akademije, koji nisu iz Sjedinjenih Država, potencijalno odnesu prevagu u odlučivanju o nominacijama.

Lista nominovanih u glavnim kategorijama:

Najbolji film:

– Brutalista

– Potpuni neznanac

– Konklava

– Dina II deo

– Emilija Perez

– Još sam tu

– Nickel Boys

– Supstanca

– Zlica

Najbolji reditelj:

– Šon Bejker, Anora

– Brejdi Korbet, Brutalista

– Džejms Mangold, Potpunni neznanac

– Žak Odijar, Emilija Perez

– Korali Farža, Supstanca

Međunarodni igrani film:

– Još sam tu

– Devojka sa iglom

– Emilija Perez

– Seme svete smokve

– Flow

Glumac u glavnoj ulozi:

– Ejdrijen Brodi, Brutalista

– Timoti Šalame, Potpuni neznanac

– Kolman Domingo, Sing Sing

– Rejf Fajns, Konklava

– Sebastijan Sten, Šegrt

Glumica u glavnoj ulozi

– Sintija Erivo, Zlica

– Karla Sofija Gaskon, Emilija Perez

– Majki Medison, Anora

– Demi Mur, Supstanca

– Fernanda Tores, Još sam tu

Glumac u sporednoj ulozi:

– Jura Borisov – Anora

– Kiran Kalkin, Pravi bol

– Edvard Norton, Potpuni neznanac

– Gaj Pirs, Brutalista

Džeremi Strong, Šegrt

Glumica u sporednoj ulozi:

– Monika Barbaro, Potpuni neznanac

– Ariana Grande, Zlica

– Felisiti Džons, Brutalista

– Izabela Roselini, Konklava

– Zoe Saldana, Emilija Perez

Adaptirani scenario:

– Potpuni neznanac

– Konklava

– Emilija Perez

– Nickel Boys

– Sing Sing

Originalni scenario:

– Anora

– Brutlista

– Pravi bol

– 5. septembar

– Supstanca

Originalna pesma

– „El Mal” – Emilija Perez

– „The Journey” – Šest puta osam

– „Like a Bird” – Sing Sing

– „Mi Camino” – Emilija Peres

– „Never Too Late” – Elton John: Never Too Late