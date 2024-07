Leto u punom jeku

Još jedan tropski talas – od srede i do 40 stepeni

Fotoi: Tanjug / Vladimir Šporčić Beograd, 18. aprila 2024. - U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 18 do 21, a najviša oko 33 stepena Celzijusa. Danas u Beogradu. FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Jutarnja temperatura od 15 do 23 stepeni, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni, u Beogradu do 35. Od srede pa do kraja sledeće sedmice i do 40 stepeni