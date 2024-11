Bijonse, Tejlor Svift, Sabrina Karpenter, Bili Ejliš, Kedrik Lamar, iostale zvezde slične pomenutim, takmiče se za Gremi, najveću muzičku nagradu, protiv Bitlsia i Rolingstounsia! Zapravo je obrnuto, ovi mlađi su konkurencija Bitlsima i Stounsima, ali nije važno.

Ali jeste važna činjenica da su i dalje slavni uprkos silnim kolegama koji su sada uspešni onako kako su oni nekad bili.

Naime, Bitlsi su nominovani u kategorijama „najbolja ploča“, koja se smatra prvom i najvažnijom Gremi nagradom, ali i u kategoriji najboljeg rok nastupa (snimka) za pesmu.

U oba slučaja radi se o ploči/video snimku za pesmu Nekad i sad (Now and Then), poznatoj između ostalog i po tome što je glavni vokal za nju (Džon Lenon) izdvojen i očišćen sa prastarog demo snimka, upotrebom AI tehnologije.

Stonsi pak imaju samo jednu nominaciju, za najbolji rok album – Hackney Diamonds, koji je doduše objavljen još 2023. ali pred sam kraj godine, tako da nije ušao u konkurenciju za Gremi 2024.

Favorit je Bijonse sa 11 nominacija čime je postala apsolutni rekorder po broju nominacija za Gremi nagrade i dosegla je neverovanu brojku od 99 !

Svi ostali glavni favoriti za nagrade, uključujući i ove godine dominantnu Tejlor Svift, imaju po 6-7 nominacija.

Nagrade će biti dodeljene na svečanoj ceremoniji 2. februara naredne godine, u Kripto Areni u Los Anđelosu.

Izvor: Danas