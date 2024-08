Planetarna pop senzacija Ed Širan priredio je audio-vizuelni spektakl duže od dva časa za nekoliko desetina hiljada posetilaca na prostoru beogradskog Ušća, prenosi Nova.rs.

Organizatori navode da je bilo više od 50.000 ljudi.

Širan je koncert otvorio poletnom pesmom „Castle On the Hill“, uz ispaljivanje vatrometa iznad prostora i plamenih stubova na velikoj kružnoj pozornici, omeđenoj sa izuzetno pet visokih osvetljenih jarbola.

„Dobro veče“, pozdravio je Širan na srpskom jeziku oduševljene posetioce, dodavši na engleskom da mu je ovo prvi koncert u Beogradu i Srbiji, i da će „dati svaki atom snage večeras“.

Širan je istakao da je tokom njegovog nastup „sve uživo“ i kratko je pokazao kako koristi na podu postavljene pedale koje mu omogućuju ponavljanje zvukova koje napravi glasom i akustičnom gitarom.

Za „Lego House“ Širan je uspeo da natera Beograđane, koji su stojeći ispunili prostor ispred pozornice i sedeli na nekoliko velikih montažnih tribina sa strane, da vrište „jače nego u Zagrebu“, a u baladnoj „Dive“ se latio samo mikrofona, dok su mu posetioci horski pomagali u pevanju.

Širan je uz akustičnu gitaru izveo dirljivu, preminulom prijatelju posvećenu „Eyes Closed“ i potom promišljajuću „Boat“, obećavši da će to biti jedine sa albuma „-“ (2023), koji je u setnom duhu, a zna da ljudi dolaze na njegove koncerte sa prijateljima i porodicom da se opuste i razonode.

„Kada svi pevamo u glas“

Usledila je poletnija „Give Me Love“ uz naizmenično horsko pevanje publike sa raznih strana Ušća, dok mu se u „You Are the Reason“ na pozornici pridružio engleski pevač Kalam Skot (Calum Scott), koji je bio i otvorio koncert kao predizvođač.

Širan je u Beograd došao u sklopu velike svetske turneje „+–=÷ד, a gošća koncerta mu je u jednom trenutku bila i violinistkinja Ališa Enstrom.

U završnicu koncerta, „kada svi pevamo u glas“, riđokosi muzičar je na oduševljenje posetilaca ušao sa „Thinking Out Loud“, a horsko pevanje je odjekivalo Ušćem i u „Love Yourself“, „Sing“, „Happier“ i „Photograph“.

Za „Tenerife Sea“ Širan je ipak zamolio publiku da budu tihi tokom izvođenja, da bi ponovo raspevao glasom i gitarom posetioce sa „Perfect“, uz hiljade svetala sa mobilnih telefona.

Za kraj koncerta nakon skoro dva časa žustro izvedena je pesma „Bloodstream“, uz paljenje plamenih stubova na pozornici i sa jarbola, a potom je stigla smirujuća balada „Afterglow“.

„Ljudi su uložili ogroman trud da dođu ovde, vozom ili su morali naći bejbisitere. Nadam se da ste se dobro proveli. Meni je bilo sjajno prvi put ovde“, poručio je Širan.

Vraćen na pozornicu na bis nakon kratkih, ali bučnih ovacija, Širan je koncert okončao sa iz brojnih grla otpevanu „Shape of You“ i „Bad Habits“, i završni efektan vatromet.

