Danas, u vreme kad je u Beogradu. na Ušću, gde će večeras biti koncert engleskog pevača Ed Širana, bio veliki red njegovih fanova, on je bio na fudbalskoj utakmici Premijer lige u kojoj Ipsvič igra protiv Liverpula.

Kako javlja portal Sportal, Širan je deoničar ovog kluba i ovo je za njega veliki dan, pa je na stadio stigao mnogo pre početka meča. Bio je u fan zoni, i delio je pite.

Zanimljivo je to što je odlučio da bude tamo, jer on od 19 časova ima koncert u Beogradu. Dakle, pravo sa utakmice će sleteti na „Ušće“, gde je organizovan spektakl, a da bi to stigao stadion će morati da napusti na poluvremenu. Ipak, ovo nije mogao da propusti.

Zbog spektakla koji će se dogoditi u Beogradu, gradski saobraćaj će imati nekoliko izmena.

Kako je najavljeno, nekoliko desetina hiljada ljudi biće na beogradskom Ušću, red ka ulazu je oformljen već u rano posle podne.

Foto: Vreme red za ulazak na koncert

Organizatori kažu da je koncert pripreman mesecima, kao i da u koncertnoj ponudi dugo nije bio jedan svetski poznati i aktuelni izvođač.

Provodeći duži deo prošle decenije na vrhu svetskih top-lista, omiljeni Ed Sheeran dolazi u Beograd u okviru svoje +–=÷x (Mathematics) turneje, koja je nedavno produžena do 2025. godine.

Prošle godine, Ed Širan je izdao dva albuma „-” („Oduzimanje“) i „Autumn Variations“ i oba su zauzela prvo mesto širom sveta.

Beograd očekuje spektakl, bez obzira na rezultat koji će postići Ipsvič.