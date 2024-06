Akvarel crtež urađen za naslovnicu prve knjige serijala o Hariju Poteru autorke DŽ. K. Rouling prodat je za 1,9 miliona dolara na aukciji u Njujorku.

Trgovac je rekao da je to „najvredniji Hari Poter predmet ikada prodat na aukciji“. Do sada je to bilo prvo izdanje knjige „Hari Poter i kamen mudrosti“, koje je u decembru 2021. godine prodato na aukciji za 421.000 dolara.

Ilustracija, čiji je autor Tomas Tejlor, a koja se nalazila na naslovnoj strani prvog izdanja romana iz 1997. godine, bila je predmet borbe između ponuđača skoro 10 minuta pre nego što je prodata za rekordnu sumu.

Procenjena vrednost bila je između 400.000 i 600.000 dolara, što aukcijska kuća Sotbis tvrdi da je „najviša pretprodajna procena ikada postavljena na predmet u vezi sa Harijem Poterom“.

Sotbis je akvarel prvi put ponudio na aukciji 2001. godine, kada su bile objavljene samo prve četiri knjige u serijalu. U to vreme, slika mladog čarobnjaka sa tamnom kosom, okruglim naočarima i ožiljkom u obliku munje, kako stoji ispred voza Hogvorts ekspres, bila je procenjena na 20.000 do 25.000 funti, a prodata je za 85.750 funti.

Autor slike Tomas Tejlor dobio je svoj prvi profesionalni zadatak u vezi sa Harijem Poterom sa 23 godine. Nakon što su ga iz izdavačke kuće Blumsberi zamolili da ilustruje lik, Tejloru su bila potrebna dva dana da završi rad.

Koristio je koncentrisane akvarele na hladno presovanom akvarel papiru, dok je konture uradio crnom olovkom.

Izvor: RTE