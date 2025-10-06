Istraživanja svemira
S kim Srbi hoće u svemir
U toku je Svetska nedelja svemira, a jedino što je Srbija poslednjih decenija uradila na tom polju je da je potpisala sporazum sa Rusijom
Redovni železnički saobraćaj između Beograda i Subotice trebalo bi da bude uspostavljen u sredu, ali reda vožnje i dalje nema
Ako je verovati na reč predsedniku Srbije Aleksandru Vučić, železnički saobraćaj od Beograda do Subotice trebalo bi da bude uspostavljen od srede, 8. oktobra, u podne.
Tako je najavio kada je pre nekoliko dana seo u „Sokola” i provozao se od Beograda do Subotice.
Dva dana pred planirano uspostavljanje saobraćaja, reda vožnje i dalje nema.
Voz kojim se vozio Vučić sa delegacijom i odabranim medijima putovao je 62 minuta, deset minuta kraće nego što je predsednik očekivao.
Međutim, dva dana pred planirano uspostavljanje železničkog saobraćaja između glavnog i najsevernijeg grada Srbije i dalje nema reda vožnje.
Na železničkoj stanici u Beogradu kažu da bi voz trebalo da krene u sredu u podne, da detalje ne znaju, te da red vožnje trebalo bude objavljen u utorak popodne.
Isto kažu i njihove kolege iz Subotice.
Ni na sajtu Železnica Srbije nema informacija o redu vožnje na ovoj relaciji.
Ni Vučić nije govorio o tome kada bi trebalo da budu ostali polasci, niti kada će se „Soko” vraćati u suprotnom smeru.
Prevoz će u prvih nekoliko dana biti besplatan, a zatim će povratna karta koštati 2.000 dinara.
U toku je Svetska nedelja svemira, a jedino što je Srbija poslednjih decenija uradila na tom polju je da je potpisala sporazum sa Rusijom
Od osnivanja 4. oktobra 1945. kao fiskulturno društvo Jugoslovenske armije, Partizan je prerastao u simbol sportskog duha i uspeha. Njegove sekcije proslavile su se širom Evrope
Tokom izricanja presude u Njujorku, Šon „Didi” Kombs se javno pokajao za zločine povezane s prostitucijom i nasiljem nad ženama. Sudija je ocenio da je „potrebna značajna kazna“ kako bi se poslala poruka o odgovornosti slavnih
Vreme u Srbiji će u petak biti oblačno i hladno sa kišom, a na planinama na jugu i jugozapadu zemlje će padati sneg
U naredna dva dana Srbiju očekuju obilne padavine – do 120 mm kiše i preko pola metra snega u planinama. RHMZ i MUP upozoravaju na rizik od bujica, klizišta i prekida saobraćaja
