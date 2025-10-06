Redovni železnički saobraćaj između Beograda i Subotice trebalo bi da bude uspostavljen u sredu, ali reda vožnje i dalje nema

Ako je verovati na reč predsedniku Srbije Aleksandru Vučić, železnički saobraćaj od Beograda do Subotice trebalo bi da bude uspostavljen od srede, 8. oktobra, u podne.

Tako je najavio kada je pre nekoliko dana seo u „Sokola” i provozao se od Beograda do Subotice.

Dva dana pred planirano uspostavljanje saobraćaja, reda vožnje i dalje nema.

Voz kojim se vozio Vučić sa delegacijom i odabranim medijima putovao je 62 minuta, deset minuta kraće nego što je predsednik očekivao.

I dalje bez reda vožnje

Međutim, dva dana pred planirano uspostavljanje železničkog saobraćaja između glavnog i najsevernijeg grada Srbije i dalje nema reda vožnje.

Na železničkoj stanici u Beogradu kažu da bi voz trebalo da krene u sredu u podne, da detalje ne znaju, te da red vožnje trebalo bude objavljen u utorak popodne.

Isto kažu i njihove kolege iz Subotice.

Ni na sajtu Železnica Srbije nema informacija o redu vožnje na ovoj relaciji.

Ni Vučić nije govorio o tome kada bi trebalo da budu ostali polasci, niti kada će se „Soko” vraćati u suprotnom smeru.

Prevoz će u prvih nekoliko dana biti besplatan, a zatim će povratna karta koštati 2.000 dinara.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!