Predsednik Srbije Aleksandar Vučić seo je u petak u voz za Suboticu. Tokom vožnje je najavio da će nova brza pruga Novi Sad – Subotica početi sa radom 8. oktobra, a vožnja od Beograda do Subotice trajaće svega nešto više od sat vremena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će brza pruga Novi Sad – Subotica biti puštena u saobraćaj za komercijalnu upotrebu u sredu, 8. oktobra.

Prvih nekoliko dana vožnja će biti besplatna, a zatim će cena povratne karte od Beograda do Subotice iznositi 2.000 dinara.

Vučić je, tokom vožnje ka Subotici iz Beograda, brzim vozom „Soko“, a povodom puštanja u rad pruge od Novog Sada – do Subotice, kazao da je neverovatno što će od prestonice Srbije do Subotice biti potrebno 70 do 72 minuta vožnje.

„Sada je tačno 11.35 sati, a potrebno nam je 70 do 72 minuta. Neverovatno“, kazao je Vučić.

Kako je pojasnio, da bi sve bilo po zakonu, potrebno je da prođe pet dana od danas, pa da pruga bude puštena u saobraćaj.

Voz je danas stigao 10 minuta brže nego što je predsednik prvobitno rekao – vožnja je trajala 62 minuta.

Voz će krenuti redovno da saobraća 8. oktobra, a prvih nekoliko dana vožnja će biti besplatna, izjavio je Vučić.

„U sredu u podne ćemo je pustiti u promet. Mora biti pauza od pet dana iz nepoznatih razloga. Tako bi trebalo da bude po zakonu“, rekao je Vučić.

Kako je naveo, prihod od putovanja vozom raste, a svaki kilometar pruge povećava cenu.

Vučić je naveo da je dovoljno investicija u železnicu i subvencija koje železnica dobija.

„Nismo u mogućnosti da zaradimo novac, ni blizu toga. I verujem da ćemo, u narednom periodu, razviti železnički saobraćaj do Crne Gore, do Bara“, kazao je predsednik.

Vučić je kazao da je sa izgradnjom železnice u Srbiji počelo 1854. godine i podsetio da su tada konjske zaprege vozile vozove.

Foto: Tanjug / Miloš Milivojević Puštanje u rad deonice do Subotice

„Za Srbiju važna izgradnja cele mreže brzih pruga“

„Godine 1956. već je bilo nekoliko konjskih zaprega, ali nismo imali one neophodne“, kazao je.

Tokom razgovora sa ambasadorom Kine Li Mingom, Vučić je kazao da od najveće važnosti za Srbiju nije izgradnja samo jedne ili dve važne pruge, već cele mreže.

„Ne postoji uvek potreba za izgradnjom brzih pruga, već redovnih pruga. I na tome treba da radimo“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, sada se radi na tome da se obezbedi dovoljno novca za izgradnju i rekonstrukciju više pruga među kojima su pruge između Pančeva, Opova, Zrenjanina, zatim Kikinde, Subotice, Sombora i ponovno povezivanje sa Vrbasom.

„To bi bilo od najveće važnosti za sve nas“, rekao je Vučić.

Izvor: Tanjug

