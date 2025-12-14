Ako nećete sami, zovite policiju - poručila je Uprava Narodnog pozorišta obezbeđenju koje se usprotivilo naredbi da spreči glumce da pred publiku iznesu transparent „Narodno je narodno“

Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu je sinoć 13. decembra naredila obezbeđenju, pod pretnjom otkaza, da spreče glumce da nakon predstave „Balkanski špijun“ iznesu na scenu transparent „Narodno je narodno“.

Obezbeđenje je odbilo naredbu, a glumci nisu hteli da svoje kolege dovode u opasnost pa su transparent izneli ispred zgrade.

Publika ima istu poruku

Međutim, poruka transparenta je sinoć ipak zagrmela u Narodnom pozorištu:

Tokom poklona publici, glumica Nela Mihajlović je istupila ispred kolega i publici rekla „Jer…“ a publika je odgovorila „Narodno je narodno“.

Aplauz je bio frenetičan.

Zahtev Uprave obezbeđenju da se suprotstavi glumcima među zaposlenima je protumačen kao pokušaj da se izazove sukob, a činjenicu da je Uprava poručila obezbeđenju da ako neće sami da ih spreče neka zovu policiju, smatraju nedostojnim.

Hoće sukob

Željko Hubač dramaturg Narodnog pozorišta rekao je „Danasu“ da činovnici Ministarstva kulture u Narodnom pozorištu „pozivaju policiju da biju glumce Narodnog pozorišta u njihovoj kući. Šta je sledeće, da biju publiku?“

Ova naredba Uprave je zasnovana na Odluci donetoj pre dva dana po kojoj „pravo pristupa na Velikoj i Maloj sceni imaju samo ona lica koja su direktno uključena u izvođenje predstava ili koja imaju jasno definisani radni zadatak. Sva ostala lica imaju zabranu pristupa sceni”.

Namera i cilj ove Odluke, kao i one donete pre nedelju dana kojom se zabranjuju zadržavanje u foajeu, isto kao i Pravilnika o radnoj disciplini donetog krajem prošle sezone, je da se spreče glumci da publici prenose svoje zahteve o smeni Uprave.

Glumci se, međutim, ne obaziru ni na kakve pretnje.