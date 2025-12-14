Država i kultura
Dokaz da aktuelna vlast uništava kulturu svoje države
Rezultati analize Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije dokazuju da aktuelna vlast uništava kulturu svoje države
Ako nećete sami, zovite policiju - poručila je Uprava Narodnog pozorišta obezbeđenju koje se usprotivilo naredbi da spreči glumce da pred publiku iznesu transparent „Narodno je narodno“
Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu je sinoć 13. decembra naredila obezbeđenju, pod pretnjom otkaza, da spreče glumce da nakon predstave „Balkanski špijun“ iznesu na scenu transparent „Narodno je narodno“.
Obezbeđenje je odbilo naredbu, a glumci nisu hteli da svoje kolege dovode u opasnost pa su transparent izneli ispred zgrade.
Međutim, poruka transparenta je sinoć ipak zagrmela u Narodnom pozorištu:
Tokom poklona publici, glumica Nela Mihajlović je istupila ispred kolega i publici rekla „Jer…“ a publika je odgovorila „Narodno je narodno“.
Aplauz je bio frenetičan.
Zahtev Uprave obezbeđenju da se suprotstavi glumcima među zaposlenima je protumačen kao pokušaj da se izazove sukob, a činjenicu da je Uprava poručila obezbeđenju da ako neće sami da ih spreče neka zovu policiju, smatraju nedostojnim.
Željko Hubač dramaturg Narodnog pozorišta rekao je „Danasu“ da činovnici Ministarstva kulture u Narodnom pozorištu „pozivaju policiju da biju glumce Narodnog pozorišta u njihovoj kući. Šta je sledeće, da biju publiku?“
Ova naredba Uprave je zasnovana na Odluci donetoj pre dva dana po kojoj „pravo pristupa na Velikoj i Maloj sceni imaju samo ona lica koja su direktno uključena u izvođenje predstava ili koja imaju jasno definisani radni zadatak. Sva ostala lica imaju zabranu pristupa sceni”.
Namera i cilj ove Odluke, kao i one donete pre nedelju dana kojom se zabranjuju zadržavanje u foajeu, isto kao i Pravilnika o radnoj disciplini donetog krajem prošle sezone, je da se spreče glumci da publici prenose svoje zahteve o smeni Uprave.
Glumci se, međutim, ne obaziru ni na kakve pretnje.
