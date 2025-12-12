Za samo pet dana od kad je otvoreno posle dvomesečne pauze, Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu izdala je već dve Odluke kojima bi da sputa slobodu zaposlenih. Oni se, međutim ne obaziru

„Šta će još da smisle, da zabrane glumcima da izađu na scenu? Ili da ih zamene hologramima?“, komentar je Željka Hubača dramaturga Narodnog pozorišta u Beogradu povodom najnovije Odluke uprave ove kuće, kojom je opet nasmejala zaposlene i pokazala nemoć da ih zaustavi u traženju svojih prava.

Prema najnovijoj Odluci, koju je kao i prethodne potpisao v. d. direktor Dragoljub Bajić, „ pravo pristupa na Velikoj i Maloj sceni imaju samo ona lica koja su direktno uključena u izvođenje predstava ili koja imaju jasno definisani radni zadatak. Sva ostala lica imaju zabranu pristupa Sceni”.

Pojašnjeno je da se „pojam ’scena’ pored same scene odnosi i na prostor koji se nalazi iza scene i ispred scene”, a naglašeno je da će se nepoštovanje ove odluke smatrati se nepoštovanjem radne discipline i pravila ponašanja određenih Pravilnikom ”.

Čemu Odluka?

Nije baš najjasnije čemu služi ova Odluka kad je sve što piše u njoj već regulisano Pravilnikom o radnoj disciplini, ali evo o čemu se moguće ovde radi:

Kao što već svi znaju, nakon svake predstave glumci pred publiku iznesu transparent kojim traže ili smenu Uprave, ili Dragoslava Bokana predsednika Upravnog odbora, a pre svega slobodu.

Da bi ih u tome sprečila, Uprava pozorišta je krajem prošle sezone, a nekako odmah po Bokanovom dolasku, donela pomenuti Pravilnik o radnoj disciplini u čijem članu tri paragrafu sedam piše da je zabranjeno javno iskazivanje političkih stavova: verbalno, gestikulacijom, simbolima – svakakvo.

Glumci su, međutim, uprkos Pravilniku, nastavili da nakon predstave publici poručuju šta misle o Upravi svog pozorišta, a vrlo često su im se u tome pridruživale i druge kolege iz ansambla Drame.

Najnovija Odluka je, dakle, fokusirana samo na te druge. Zašto, kad se Pravilnik odnosi na sve zaposlene?

Šta li se učinilo Upravi?

Izgleda da se Upravi učinilo da Pravilnik nije dovoljno precizan, da bi se moglo protumačiti da se zabrana javnog iskazivanja političkog stava odnosi samo na učesnike predstave, pa su osetili potrebu da ga za svaki slučaj Odlukom malčice „utegnu“.

„Mislili su, valjda, da ćemo mi da kažemo da smo protumačili da se Pravilnik odnosi samo na glumce iz predstave koja se te večeri igra na sceni, pa su hteli da se osiguraju. Ne mogu da smislim ni jedan drugi razlog zašto su donosili ovu Odluku osim tog“, kaže Željko Hubač.

Treba dodati da Odluka navodi i ko su čuvari scene od nepoželjnih:

„Za sprovođenje odluke biće zaduženi inspicijenti Drame, Opere i Baleta, kao i šef Grupe za obezbeđenje i PPZ“, piše.

„Očekuju da se međusobno tužakamo“, kaže Hubač.

Zaposleni i odluke

Sinoć, 11. decembra, dakle nekoliko sati nakon što je objavljena Odluka, na Sceni „Raša Plaović“ igrala se „Lutka kreveta br. 21“. Publiku su sa scene pozdravili i glumci koji u njoj igraju i koji ne igraju.

Takođe sinoć, ali na Velikoj sceni, bio je balet „Krcko Orašćić“. Pre predstave, u foajeu ispred gledališta, publiku je dočekao baletski ansambl u jednosatnom štrajku upozorenja.

To znači da je i prethodna Odluka Uprave Narodnog pozorišta, ona koja zabranjuje zadržavanje u foajeu pod izgovorom da je to protivpožarni koridor, bila za džabe.

Ovo je drugi put da zaposleni Narodnog pozorišta ne haju za tu Odluku: 7. decembra kad je doneta, a bio je to prvi dan rada Narodnog pozorišta nakon dvomesečne puze zbog navodne popravke protivpožarnog sistema, u foajeu je održan štrajk upozorenja glumačkog sindikata „Singlus“.

„Idemo do kraja. Dokazaćemo da se godinu dana protesta isplatilo“, kaže Željko Hubač.