Predsednik DS-a Srđan Milivojević kaže da će 1. oktobra Skupština Srbije izglasati zakon o oduzimanju statusa kulturnog spomenika Generalštabu

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević kazao je za portal Nova.rs da vlast planira da u sredu, 1. oktobra, zakaže prvu sednicu Skupštine Srbije u okviru redovnog jesenjeg zasedanja, s planom da poslanici kompleksu Generalštab ukinu status spomenika kulture.

„Jedna od tačaka tog prvog zasedanja biće donošenje novog zakona koji će se odnositi samo na Generalštab“, rekao je za portal „Vremena“ Srđan Milivojević.

Na primedbu da Skupština Srbije nije ovlašćena da nekom nepokretnom dobru donosi odnosno oduzima status zaštite, Srđan Milivojević kaže da „Skupština donosi zakone, što će ona sad i učiniti.“

„Da li će to biti Lex specialis, ili običan zakon kojim će Generalštabu biti oduzet status zaštite a sve na osnovu odluke Vlade iz novembra prošle godine, cilj će biti ostvaren: kompaniji Džareda Kušnera, zetu američkog predsednika Donalda Trampa, omogući će da na tom mestu izgradi Hotel Tramp i stanove“, kaže Srđan Milivojević.

„Zakon koji donese Skupština abolira sve ono što je nezakonito uradila Vlada Srbije. Jer kad imate zakon o nečemu, više vam nije potrebna nikakva odluka Vlade“.

Milivojević napominje da će se dnevni red sednice znati tri dana pre zasedanja.

„Ja ovo ne govorim da bih skrenuo pažnju na sebe, već da alarmiram javnost da reaguje i ne dozvoli da ovi na vlasti rade šta im je volja protiv svakog zdravog razuma, protiv naroda, i Ustava“, naglašava Srđan Milivojević.