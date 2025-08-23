Inicijativa
„Beograd ostaje“: Muzičari, bojkotujte Bir fest
Inicijativa "Beograd ostaje" pozvala je učesnike ovogodišnjeg „Bir festa“ da slede Zaječarsku gitarijadu i bojkotuju manifestaciju na Ušću
Uprava SKC-a je napravila svoju verziju zloglasne izložbe „Izopačena umetnost“ iz 1937. godine, jedne od najvećih sramota neke vlasti u istoriji umetnosti i kulture – kažu studenti u blokadi
Ispred zgrade Studentskog kulturnog centra u Beogradu, studenti su u subotu razvili transparent na kome piše „Degenerična umetnost“.
Natpis je komentar na aktuelnu izložbu „Pogled u budućnost“, namenjenu da prikaže studentsku blokadu kao degradaciju društva, izložbu koja je postavljena nakon što su pre tačno mesec dana, studenti silom izbačeni iz SKC-a.
Cilj im je da podsete da su oni bili pet mesec u SKC-u, i da je za to vreme SKC bio prepun i programa i publike.
Prema navodima SKC u blokadi, „uprava te institucije je u svom pokušaju da uokviri sadržaj studentske blokade u ’degenerično’, svesno ili nesvesno upala u istorijsku zamku i praktično napravila svoju verziju zloglasne izložbe Entartete Kunst, jedne od najvećih sramota jedne vlasti u istoriji umetnosti i kulture.“
Podsećaju da je izložba Entartete Kunst (Izopačena/degenerična umetnost) otvorena 1937. godine u Minhenu, kao deo propagandne kampanje nacističkog režima protiv modernističkih i avangardnih pravaca u umetnosti.
„Avangardna scena je nestala iz SKC dugi niz godina, ne zato što je nije bilo u Beogradu, već zato što ste nesvesno priznali da umetnost može da bude opasna. Ona može da bude opasna po vas, vaše fotelje i vašu nesposobnost“, navodi se u saopštenju SKC u blokadi, uz poruku „plašite se noviteta, avangarde, plašite se umetnosti kao takve, jer će ona u nekom trenutku prikazati i vaše pravo lice“.
Izvor: FoNet
Nakon što je NAFFIT zbog moralnih razloga napustio njegov izvršni direktor Vladimir Vasiljević, „Vreme" saznaje da su i iz Umetničkog saveta ovog velikog državnog projekta otišla tri člana
Na Sarajevo film festivalu tapšalo se Srbiji zbog nagrađenih umetnika Stefana Đorđevića, Ivane Mladenović i Andrije Kuzmanovića, ali i zbog protesta kojima su reditelj Stefan Đorđević i njegov mladi kolega iz Bosne i Hercegovine Adem Tutić posvetili svoje nagrade
Samo dva hedlajnera od 12 nisu otkazala učešće na Zaječarskoj gitarijadi. Za to vreme, u obližnjem selu Vražogrnac, sprema se prvi rok festival
I Udruženje filmskih glumaca, posle reditelja, scenarista i snimatelja pozivaju na bojkot NAFFIT-a, odnosno Gaginog festivala, kako je nazvan u javnosti po reditelju Predragu Antonijeviću
