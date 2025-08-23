Uprava SKC-a je napravila svoju verziju zloglasne izložbe „Izopačena umetnost“ iz 1937. godine, jedne od najvećih sramota neke vlasti u istoriji umetnosti i kulture – kažu studenti u blokadi

Ispred zgrade Studentskog kulturnog centra u Beogradu, studenti su u subotu razvili transparent na kome piše „Degenerična umetnost“.

Natpis je komentar na aktuelnu izložbu „Pogled u budućnost“, namenjenu da prikaže studentsku blokadu kao degradaciju društva, izložbu koja je postavljena nakon što su pre tačno mesec dana, studenti silom izbačeni iz SKC-a.

Cilj im je da podsete da su oni bili pet mesec u SKC-u, i da je za to vreme SKC bio prepun i programa i publike.

Prema navodima SKC u blokadi, „uprava te institucije je u svom pokušaju da uokviri sadržaj studentske blokade u ’degenerično’, svesno ili nesvesno upala u istorijsku zamku i praktično napravila svoju verziju zloglasne izložbe Entartete Kunst, jedne od najvećih sramota jedne vlasti u istoriji umetnosti i kulture.“

Podsećaju da je izložba Entartete Kunst (Izopačena/degenerična umetnost) otvorena 1937. godine u Minhenu, kao deo propagandne kampanje nacističkog režima protiv modernističkih i avangardnih pravaca u umetnosti.

„Avangardna scena je nestala iz SKC dugi niz godina, ne zato što je nije bilo u Beogradu, već zato što ste nesvesno priznali da umetnost može da bude opasna. Ona može da bude opasna po vas, vaše fotelje i vašu nesposobnost“, navodi se u saopštenju SKC u blokadi, uz poruku „plašite se noviteta, avangarde, plašite se umetnosti kao takve, jer će ona u nekom trenutku prikazati i vaše pravo lice“.

Izvor: FoNet