Osim što je izabrano prvih osam finalista Pesme za Evroviziju, u utorak veče je u direktnom prenosu RTS- prve polufinalne večeri u etar Srbije poslata jasna i glasna podrška studentima.

Da bude jasno: to ne znači da je RTS podržao studente, nego da su realizatori Pesme za Evroviziju bili otvoreni za ovakvu mogućnost i spremni da im se u direktnom prenosu tako nešto dogodi.

Šta je planirano

Ovo prvo, otvorenost, pokazali su na početku polufinalne večeri, nastupom Dečjeg hora „Kolibri“ čiji su članovi, odeveni u belo, držali crvena srca i pevali „Za milion godina“. Tu istu pesmu izveo je hor đaka kod Mosta slobode u Novom Sadu 1. februara u sklopu opšte građanskog protesta, a smatra se himnom studentskih protesta.

To je bio deo planiranog programa.

Šta je ne planirano

Sve posle toga je bilo neplanirano.

Prvo je, u direktnom prenosu, Ana Ćurčin pevačica grupe „Ana and The Changes“ pred kraj pesme „Brinem“ podigla crveni dlan, a na njenoj gitari je pisalo „pump up the jam“.

Zatim su, u Green room-u, članovi benda „Kruz Roud“ koji su se takmičili pesmom „Sve i odmah“, držali studentske indekse.

„Biber“

Posle njih, takođe u Green room-u, članovi grupe „Biber“ koja se predstavila pesmom „Da mi se vratiš“, na kostimima su imali bedževe protesta. Voditelj Stefan Popović koji je razgovarao sa učesnicama, ponašao se kao da su simboli studenata na Pesmi za Evroviziju najnormalnija pojava.

Kad su svi takmičari predstavili svoje pesme i kad su završeni razgovori u Green room-u, gotovo svi su ustali i zapevali „Za milion godina“,

Eto, jasno i glasno, u programu RTS-a.

Test

Učestvovati na Beoviziji i javno, na nacionalnom programu, pokazati svoj stav kao znak protesta protiv svega što je studente i građane izvelo na ulice Srbije, rizikovati da će tvoja pesma zbog toga dobiti manje glasova, kao i da ćeš sutra, kad se sve ovo završi, snositi posledice na poslu, možda je čak i jači gest nego odustati od učešća.

Za urednike i realizatore Pesme za Evroviziju, ovo je bio test i . Režimski mediji su takmičenje nazvali skandalom, a urednica Olja Kovačević, „žuta Olja“ kako je zovu, za njih je još više požutela.

Činjenica da su se i Ana Ćurčin, i „Kruz Roud“ i „Biber“ plasirali u finale, kao i da je osim njih prošla čak i dreg grupa „Harem girls“ sa pesmom „Aladin“, govori da su za sad, uspeli.