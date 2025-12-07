U peticiji kojom se traži ukidanje odluke da predstavnik Srbije na Bijenalu u Veneciji bude Predrag Đaković za koga ovdašnja javnost ne zna, piše da je Komisija zloupotrebila svoju nadležnost

Zajednice za umetnost i kulturu pokrenule su peticiju „Glas protiv aktuelnog izbora za predstavnika Srbije na Bijenalu u Veneciji“.

Podsetimo, prema odluci Komisije Srbiju bi trebalo da predstavlja slikar Predrag Đaković sa projektom „Preko golgote do vasksa“.

Inicijatori peticije, „umetnici i umetnice, radnici i radnice u kulturi, istoričari i istoričarke umetnosti i drugi stvaraoci sa scene savremene umetnosti u Srbiji“, oštro se protive i distanciraju od ove odluke Ministarstva kulture koju nazivaju kontroverznom.

Neprofesionalni postupak

„Smatramo da je izbor Predraga Đakovića rezultat neprofesionalnog i netransparentnog postupka Komisije koja je zloupotrebila svoju nadležnost, a ne rezultat vrednovanja savremenog umetničkog stvaralaštva i reprezentativnosti za domaću i svetsku kulturnu scenu.

Osporavamo rad komisije čiji su članovi usko povezani sa partijom na vlasti što ih je i kvalifikovalo za niz javnih funkcija koje obavljaju bez profesionalnog integriteta i elementarne profesionalne etike.“

Posebno izdvajaju dve članice Komisije, donedavnu direktorku Muzeja grada Beograda Jelenu Medaković a sada gradsku sekretarku za kulturu Beograda koja je bila komesar nastupa Srbije na 60. Bijenalu u Veneciji 2024. godine, i Marijanu Kolarić istoričarku umetnosti, kustoskinju i v.d. direktorku Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Komisija

Smatraju da „u vremenu kada je Sekretarijat za kulturu grada Beograda, već drugu godinu zaredom, ukinuo javni konkurs za sufinansiranje savremenog stvaralaštva, osoba nedavno imenovana na mesto sekretarke za kulturu, teško da može raditi u interesu savremenih umetnica i umetnika Republike Srbije.

Ona jedino može delovati u interesu partije na vlasti koja svojim postupcima jasno demonstrira devastirajuću samovolju, uzurpaciju javnih institucija i resursa za partijske interese, uz niz upitnih odluka i postupaka o čemu govori i aktuelna istraga Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.“

Takođe smatraju da „vršilac dužnosti direktorke Muzeja savremene umetnosti, institucije koja ima obavezu da se zalaže, štiti i servisira potrebe savremene umetničke scene u Srbiji, nijednim javnim istupom nije stala uz obespravljene i ugrožene umetnice i umetnike Republike Srbije u godini kada Ministarstvo kulture još uvek nije objavilo rezultate konkursa za savremeno stvaralaštvo u oblasti vizuelnih umetnosti.

Ona ne zastupa profesionalne kriterijume ni interes savremene umetničke scene u zemlji, već jedino interes vladajućih struktura.“

Nepoznati umetnik

Od momenta kako je objavljeno da će Predrag Đaković predstavljati Srbiji na Venecijanskom bijenalu umetnosti, ovdašnja javnost tu odluku komentariše kao promašaj i naglašava da u Srbiji niko ne zna za Predraga Đakovića, a ni u Češkoj gde živi.

Istina, o njemu na internetu ima malo podataka.

Predrag Đaković je rođen je 1964. godine, a već decenijama živi i radi u Pragu, gde je studirao na Akademiji umetnosti. Srbija ga je upoznala 2018. godine zahvaljujući monografiji „Peđa efemeris jednog crteža”, u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine, dokumentarnom filmu „Povratak korenima” u režiji Nenada Ognjenovića, i izložbom u Novom Sadu – sve povodom trideset godina karijere. Prošle godine je izlagao u Galeriji Matice srpske, na izložbi „Molitva kao Milosrđe“ na kojoj su bili izloženi i radovi Alfonsa Muhe.