Festival

26.avgust 2025. Sonja Ćirić

Cela filmska industrija bojkotuje NAFFIT

Sedam filmskih udruženja bojkotuju Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru, Kažu da je neprilično da država pokreće festival domaćeg filma s obzirom da ne ulaže u domaću kinematografiju

Prvi festival

25.avgust 2025. Sonja Ćirić

Kad svi pevaju EKV u Vražogrncu

Održan je prvi festival „Vražogrnački TočakRok“. Bilo je više od hiljadu ljudi. Vrhunac je bilo izvođenje numera čuvenog EKV-a. Sve to u selu nadomak Zaječara u kome je za nedelju dana najavljena Gitarijada