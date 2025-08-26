U Nišu su u toku „Susreti na Tvrđavi“, zamena za čuvene Filmske susrete koje je otkazalo Udruženje glumaca. Održavaju se pred praznim gledalištem, iako je ulaz besplatan

Umesto Filmskih susreta, ovogodišnjeg 60. avgusta od njihovog osnivanja, u Nišu traju „Susreti na Tvrđavi“, zamena za pomenuti festival.

Jubilarni i pre svega čuveni festival otkazalo je Udruženje filmskih glumaca Srbije (suorganizator sa Gradom Niš) kao odraz na trenutnu političku i društvenu situaciju. Skupština Grada Niša je, međutim, odlučila da se pre svega zbog novca opredeljenog za festival, neka filmska manifestacija mora održati.

Tako se došlo do „Susreta na Tvrđavi“ koji se, kako javljaju „Južne vesti“, odvijaju pred gotovo bukvalno praznim ogromnim gledalištem Niške tvrđave.

„Biće prikazana rekapitulacija legendarnih filmskih ostvarenja koja su emitovana od osnivanja festivala do danas, što je ukupno šest decenija. Ovo će biti prilika da se niška filmska publika priseti klasika i uživa u ostvarenjima koja su obeležila čitavu filmsku epohu kojoj su Nišlije svedočile iz prvog reda“, naveli su iz Skupštine Grada.

„Susreti u Tvrđavi“ su počeli u subotu svečanim otvaranjem i filmovima Kad budem mrtav i beo i Neka druga žena u praznoj Tvrđavi, iako su ulaznice za ovaj događaj besplatne.

Ćaci – filmski susreti u Nišu.

Do kraja „Susreta“ do 29. avgusta, planirani su dokumentarci, monodrama Petra Božovića Reče mi jedan čo’ek, filmovi Tri karte za Holivud, Bure baruta, San letnje noći, i koncerti.

Dragan Milić, lider grupe građana koja nosi njegovo ime kaže da „čim ova nakaradna i štetočinska vlast u Nišu ode sa vlasti napraviće veličanstveni festival glumačkog ostvarenja koji će se pamtiti“.

„Nesposobna gospodo, gradski čelnici, vi koji vređate inteligenciju svim Nišlijama i nazivate ih ustašama, vi koji mislite da istorija počinje sa vama, vi koji ste pokušali i uspeli da ugasite jednu veličanstvenu manifestaciju koja traje 60 godina – Filmske susrete, dobili ste poruku od Nišlija šta misle o vama i vašim fingiranim festivalima. U gradu od 250.000 ljudi koji obožava film nije došlo par desetina ljudi. Tužno je videti praznu letnju pozornicu“, rekao je Milić.

Bez obzira na sve, Grad Niš se pohvalio ovim događajem,

„Niška Tvrđava će kao i uvek krajem avgusta, tradicionalno biti mesto okupljanja svih generacija, mesto smeha, druženja, filmske umetnosti i dobre energije“, objavili su.

Izvor: Južne vesti