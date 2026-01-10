Ilustracije Jakše Lakićevića u romanu „Sto posto tuđa posla“ ne podilaze mladom čitaocu. To je razlog zašto ova knjiga, osim samog romana Olivere Zulović, nije samo za starije osnovce

Uobičajeno je da se romani za starije osnovce pa čak i starije tinejdžere objavljuju sa ilustracijama. Smatra se da će im čitanje tako biti zanimljivije, a da će im crtež pomoći da lakše savladaju radnju. Zbog toga su ti crteži bukvalna ilustracija radnje, na primer ako glavni junaci romana u nekom momentu sednu na klupu da prijateljski proćaskaju, stranu sa tom scenom je crtež njih dvoje na klupi.

Sigurna sam da izdavači znaju šta rade i da s velikim razlogom ilustruju romane za tinejdžere, ali sam sigurna i da nema razloga da te ilustracije objašnjavaju radnju. Pisci biraju radnju koja je tinejdžerima bliska, a oni imaju dovoljno i čitalačkog i životnog iskustva pa im je ilustrovanje onoga o čemu čitaju nepotrebno.

Retki izuzeci

Ali, ponekad se pojavi neko ovdašnje izdanje koje, treba reći otvoreno, ne omalovažava mlade čitaoce, poput romana Olivere Zulović „Sto posto tuđa posla“ koji je nedavno objavio Kreativni centar.

Knjiga je ilustrovana radovima ilustratora i dizajnera Jakše Lakićevića (26), koji je i autor korica.

To su crno-bele ilustracije koje nalikuju na grafike, ima ih nekoliko. Svaka sledi atmosferu, a ne radnju romana, znači ništa ne objašnjava nego učestvuje u radnji, nadograđuje je, kao što je nadograđuje čitalac svojim viđenjem onoga što čita. A to je i kreativno i korisno. Plus je i edukativno: tinejdžerima približava grafiku koja se na časovima likovnog tek ovlaš predstavlja.

Ilustracije Jakše Lakićevića ne podražavaju dečji crtež, kao što je to uobičajeno, ne bi li i na taj način približile knjigu njenom čitaocu. One mu ni na koji način ne podilaze niti „gađaju“ godište kome je knjiga namenjena.

O Danilu i Gruboru

I, to je, osim samog romana, razlog zašto ova knjiga ne mora da bude samo za starije osnovce kojima je zvanično namenjena.

„Sto posto tuđa posla“ je drugi roman Olivere Zulović u kome je ostala dosledna formi prethodnog „Priručnik za solidan život“ iz 2022. godine, za koji je dobila „Zabavnikovu nagradu“.

Dakle opet u nizu kratkih scena, Olivera Zulović sad priča o Danilu i Gruboru koji se verovatno nikada ne bi družili da jednoga dana neko na pijaci u njihovom kraju nije otrovao mačke. Oni počinju istragu i ujedno otkrivaju još niz stvari koje će im promeniti mnogo toga u životu.

„Sto posto tuđa posla“ je priča pre svega o prijateljstvu, ali i o očevima i sinovima, o drugim šansama, promenama, usamljenosti. Kao i u prethodnom romanu, i ovde je svet odraslih prisutan i predstavljen očima i emocijom dečjeg sveta. A takozvani „drugi pogled“ je svakom potreban.

