Bilo bi vrlo nepošteno sa moje strane da kažem da to ima ikakve veze sa sadašnjim političkim trenutkom u Narodnom pozorištu – komentariše Nataša Ninković svoju odluku da Narodno pozorište zameni Jugoslovenskim dramskim

Da dramska umetnica Nataša Ninković nije više u Narodnom pozorištu nego u Jugoslovenskom dramskom, objavili su u subotu svi mediji.

Nataša Ninković je u Narodnom pozorištu počela glumačku karijeru, tu je 30 godina igrala glavne uloge u većini predstava koje su nosile repertoar ove kuće, pa je njena odluka da sve to napusti i priključi se Jugoslovenskom dramskom pozorištu iznenadila a, s obzirom na aktuelno najezdu SNS-a na Narodno pozorište, proizvela nagađanja o razlozima njenog odlaska.

Nepotrebne insinuacije

Za „Vreme“, Nataša Ninković kaže da je „u našoj zemlji trenutno sve ispolitizovano, otud ove razne insinuacije koje sam juče pročitala povodom mog prelaska u JDP“, i precizira:

„Bilo bi vrlo nepošteno sa moje strane da kažem da to ima ikakve veze sa sadašnjim političkim trenutkom u Narodnom pozorištu. Odluku sam donela pre šest meseci u dogovoru sa Tamarom Vučković, direktorkom JDP-a, i Svetislavom Buletom Goncićem, tadašnjim upravnikom Narodnog pozorišta. Hteli smo da se to desi na kraju sezone iz raznih razloga i to se odvijalo u vrlo prijateljskoj atmosferi.“

Narodno pozorište

Naglašava da je „Narodno pozorište mesto gde sam počela karijeru, sazrevala i više od 30 godina jela ’njegov hleb’ i hvala mu beskrajno na tome. To će uvek biti i moja kuća. Taj osećaj mi niko ne može oduzeti, jer uprave se menjaju (iako često oni toga nisu svesni) a mi smo ti koji ostajemo.“

Foto; Promo Iz predstave „Magbet“ Narodnog pozorišta

„Moram da budem fer i da kažem da me niko nikad u Narodnom pozorištu nije uslovljavao ili diskriminisao zbog drugačijeg opredeljenja ili misli. Naprotiv! Bilo je „razlaza“ ali isključivo zbog umetničkih razloga i afiniteta. Za ovih 30 god možda nam je ukus često bio različit, ali sve u svemu to je bio jedan dobar odnos“, kaže Nataša Ninković.

Jugoslovensko dramsko pozorište

Jugoslovensko dramsko pozorište opisuje kao „manje, intimnije, u kome igram već dugo, imam lepe uloge i u kome se osećam jako dobro. Ako bih istakla neku razliku, to bi bio možda osećaj da u JDP sve što se dešava, dešava se zbog predstave onoga što je na sceni, dok u Narodnom pozorištu, da li zbog njegove veličine ili jedne uljuljkanosti koju ti daje ona odrednica ’narodno’, predstave se često dešavaju uprkos svemu.“

Foto: Promo/Nebojša babić Iz predstave „Edip“ Jugoslovenskog dramskog pozorišta

Nataša Ninković je, kao gostujuća glumica, već deo repertoara Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Aprila 2023. navršilo se 10 godina kako igra Gospođicu, dramatizaciju Andrićevog romana u režiji Gorčina Stojanovića, ovog marta je bila premijera predstave Eldorado (režija Veljko Mićunović) u kojoj je gostovala, Edip (režija Vito Taufer) je verovatno najčuvenija predstava aktuelnog beogradskog repertoara – da pomenemo samo neke od predstava Jugoslovenskog dramskog u kojima igra Nataša Ninković.

Poslednjih godina su učestali glumački preleti između pozorišta. Iz Narodnog u Jugoslovensko dramsko prešle su Sloboda Mićalović i Marija Vicković, a Radovan Vujović obrnuto, iz JDP-a u Narodno pozorište, dok su Anita Mančić i Nenad Jezdić iz „Ateljea 212“ prešli u Jugoslovensko dramsko pozorište.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.