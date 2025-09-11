Domaći film: Yugo Florida

10.septembar 2025. Bratislav Nikolić

Ne priznajem “pobedništvo” u ovakvom svetu

Film Vladimira Tagića je aktuelan, promišljen, pažljivo urađen, nežan i grub istovremeno, protkan odličnim humorom, što ga, uz prvorazredan glumački rad, smešta na sam vrh domaćih i regionalnih filmskih poduhvata

Intervju: Klara Vlasakova, spisateljica

10.septembar 2025. Ivan Milenković

Promena je jedina izvesnost u našim životima

Često mi čitaoci kažu da im knjiga izaziva nelagodu, ponekad košmare. Moj cilj, naravno, nije da se iko oseća loše, ali istovremeno ne znam koja je svrha pisanja koje samo sklizne i ne ostavi nikakav utisak, nikakav miris, nikakvo sećanje. U tom smislu drago mi je što Naprsline pobuđuju emocije, pitanja. Nelagodu

In memoriam: Luis Fernando Verisimo (1936–2025)

10.septembar 2025. Jovan Tatić

Stidljivi velikan

Verisimove dosetke poput “smrt je poslednje što želim da mi se dogodi”, ili “kada pomislimo da znamo sve odgovore, dođe život i promeni sva pitanja”, ušle su u svakodnevnu upotrebu