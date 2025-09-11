Narodno pozorište demantuje da je iz teksta kojim objavljuje vest o nagradama na festivalu „Purgatorije“ u Tivtu izostavilo fotografiju glumice Vanju Milačić

Narodno pozorište u Beogradu poslalo je demant medijima koji su objavili tekst Željka Hubača dramaturga Narodnog pozorišta u Beogradu, objavljenog na društvenim mrežama, a koji se odnosi na način kako je ova kuća prenela vest o dodeli nagrada na pozorišnom festivalu „Purgatorije“ u Tivtu.

Željko Hubač je primetio da u toj vesti fotografija Vanje Milačić, koja je nagrađena za ulogu u predstavi Narodnog pozorišta, nije objavljena, dok je fotografija Veljka Mićunovića koji jeste reditelj Narodnog pozorišta ali je nagrađen za režiju Centra za kulturu Tivta – objavljena. Objašnjenje za ovakav tretman je pronašao u činjenici da je Vanja Milačić svoju nagradu posvetila studentima.

Portal „Vremena“ je o tome pisao još 3. septembra. Kao dokaz da su mediji pogrešili, iz Narodnog pozorišta šalju tu vest sa svog portala (na kojoj se ne vidi fotografija Vanje Milačić) i kažu sledeće:

„U pomenutom tekstu navedeno je da Narodno pozorište u Beogradu nije adekvatno objavilo vest o dobitnici nagrade za glavnu žensku ulogu, glumici Vanji Milačić, niti objavilo njenu fotografiju, te je insinuirano da je to povezano sa njenim govorom prilikom primanja nagrade“, naveli su iz Narodno pozorišta i demantovali bilo kakvu vezu između govora glumice i uređivačke politike Narodnog pozorišta u Beogradu.

Tekst na zvaničnom sajtu postavljen je pre dodele nagrada, što jasno isključuje pomenutu insinuaciju. Vest o dodeli nagrada objavljena je na adekvatan način na društvenim mrežama Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je glumica Vanja Milačić istaknuta u posebnom tekstu sa fotografijom, a potom i na zvaničnom sajtu, u skladu sa uređivačkom politikom ustanove.

Narodno pozorište u Beogradu ostaje dosledno profesionalnim i transparentnim standardima u informisanju javnosti“, napisali su na kraju demanta.