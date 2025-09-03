Obaveštavajući o nagradama koje su dobili njegovi članovi Veljko Mićunović i Vanja Milačić na festivalu „Purgatorije“ u Tivtu, Narodno pozorište je izostavilo sliku glumice Vanje Milačić. Pogledajte video, znaćete zašto

Na 20. jubilarnom Mediteranskom pozorišnom festivalu „Purgatorije“ u Tivtu, beogradsko Narodno pozorište osvojilo je dve nagrade: Veljko Mićunović za najbolju režiju, i Vanja Milačić za najbolju ulogu.

Kako i doliči, Narodno pozorište se pohvalilo postignutim uspehom tekstom na sajtu. Tekst je ilustrovan fotografijom Veljka Mićunovića, ali ne i glumice Vanje Milačić.

Zašto, saznalo se zahvaljujući postu Željka Hubača, dramaturga ove kuće, na Fejsbuku.

Objasnio je da Veljko Mićunović jeste reditelj Narodnog pozorišta, ali je nagrađen za predstavu Centra za kulturu Tivat, dok je Vanja Milačić članica Drame Narodnog pozorišta nagrađena za ulogu Žanke Stokić u predstavi Narodnog pozorišta Centrala za humor.

„Lep je običaj da se na našem sajtu prate dostignuća umetnika zaposlenih u Narodnom, ali je neobično da pored Veljkove fotografije nema i Vanjine, s obzirom na to da je ona osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu – i to za rolu ostvarenu u produkciji Narodnog pozorišta. Istine radi, u drugom delu teksta ispod Veljkove fotografije pominje se i Vanjina nagrada“, napisao je Željko Hubač.

„Možda je objašnjenje zašto Vanja nije glavna vest na oficijelnom sajtu upravo u ovom videu, koji bih voleo da pogledate u celosti. U svakom slučaju, čestitam ti, Vanja – i na glumačkom daru i na ljudskoj petlji!“, poručio je Hubač.

Na snimku se vidi da je glumica svoju nagradu posvetila studentima u Srbiji.