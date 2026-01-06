Fest remake u februaru, uvođenje umetničkih direktora festivala, pravednija raspodela budžeta, neke su od najava za 2026. sekretarke za kulturu Beograda Jelene Medaković

Kakvi su planovi Skupštine Grada Beograda u oblasti kulture za ovu godinu? Jelena Medaković, sekretarka za kulturu Grada Beograda, koja je na tom mestu od kraja oktobra prošle godine, kaže za „Vreme“ da nas je „2025. naučila mnogo čemu“ i veruje da je to bila prekretnica za bolje odluke na polju kojim se bavi.

Pre svega najavljuje da bi sam Sekretarijat za kulturu trebalo da postane inicijator aktivnosti.

„Početak mandata sam provela u vrlo detaljnim analizama. Neophodno je raditi na osnaživanju institucija i unapređenju gradskih manifestacija. Smatram da je osnaživanje u organizacionom smislu prioritetnije i važnije od finansijskog, s tim što naravno da pojedine programe treba osnažiti i finansijski, i to na osnovu njihovih ostvarenih realnih rezultata“, kaže Medaković.

O budžetu

Navodi da je ovogodišnji budžet kulture Grada Beograda „4 milijarde 680 miliona dinara“, i da „u njemu nema investicija niti velikih projekata.“

„Budžet je opredeljen za ustanove, najviše za plate i programe, kao i za tekuća održavanja. Ovim budžetom su predviđeni i troškovi samostalnih umetnika. U isplati samostalnih umetnika više nema kašnjenja, ti se troškovi planiraju i redovno isplaćuju.“

Primedbe da je problem i kako se budžet raspoređuje, Jelena Medaković komentariše da je u „2026. napravljena logičnija raspodela budžeta, jer nije u redu da velika pozorišta i velike ustanove imaju znatno manja sredstva od malih programskih ustanova. U tom smislu je potrebno osnažiti ustanove da bolje sagledaju troškove i bolje planiraju.“

Smatra da je to još jedan razlog zašto nam je „neophodan Zakon o pozorištima koji će doprineti pravednijem i boljem finansiranju pozorišta“.

O promociji u inostranstvu

Plan Sekretarijata za kulturu je i, kaže Medaković, promocija naše kulture u inostranstvu i obrnuto, s tim što je „za sad to samo smernica ustanovama prilikom izrade ovogodišnjih planova“

Od konkretnih planova navodi da „Pozorišni festival Ruta ima planiranu ex Yu turu“, kao i da će Muzej grada Beograda, gde je bila direktorka, biti „domaćin Pomorskom muzeju iz Kotora, a da će krajem godine biti organizator međunarodne konferencije posvećene organizaciji rada muzejskih službi, a pripremamo i nastavak promocije muzejske kolekcije u srednjoj Aziji.“

A Fest i Bitef?

Međunarodni festivali prestonice, a posebno Fest i Bitef, su tradicionalni promoteri svetske filmske i pozorišne scene. Kao što je poznato, prošle godine nisu održani.

Jelena Medaković kaže da producent Festa, Centar beogradskih festivala, planira da u februaru organizuje „dvodnevni Fest remake, neku vrstu najave za Fest koji će se desiti kasnije, u novom terminu o kome će odlučiti Odbor.“

Smatra da Fest u februaru u uobičajenom izdanju „ne bi mogao da se održi sa programom koji je planiran za 2025, zato što je to program koji je pravljen pre 10 meseci i već je viđen u bioskopima“.

„Zato su i imenovani Odbori festivala na poslednjoj sednici Skupštine grada, kako bi bilo dovoljno vremena za pripreme programa.“

Naglašava da je „protivnik ukidanja funkcije umetničkih direktora“ i objašnjava da po zakonu Odbori imaju slobodu da odluče da li hoće da postave umetničkog direktora ili neće. Bitef i Fest su ih imali samo zato što su njihovi Odbori tako odlučili“.

„Potrudiću se da se ta neophodna institucija vrati. Svi svetski festivali, izložbe i manifestacije imaju umetničke direktore, kustose, selektore, glavne urednike.“

Kaže da ta promena neće usporiti pripreme festivala jer „ne zahteva promenu zakona već samo donošenje odluke. Da smo je imali, mislim da bi i prošlogodišnji Fest i Bitef bili održani“.

O ne:Bitefu

„Format u kom je održan ne:Bitef ne može da bude adekvatan Bitefu. Ne vidim da je ne:Bitef bio pomak niti iskorak festivala, taj format je bio gotovo radioničarski“, ocenjuje Jelena Medaković.

„I šta uopšte znači praviti nezavisan ne:Bitef? Nezavisan od koga? Od institucije koja ga realizuje? Za mene su to nerazumljive odluke.“

Medaković napominje da je „Bitef od početka bio veliki ambiciozni državni projekat, a nije izrastao iz manjeg, studentskog projekta. Verujem da je dijalog sa mladim stvaraocima, ili bolje rečeno onima koji će to tek postati, značajan. Možda bi moglo da se napravi neko zajedničko izdanje, o tome ćemo morati da se dogovorimo.“

„U suštini, treba pomoći ustanovama koje na neki način lutaju pa čak i gube identitet da se vrate ili nađu neki novi pravac. Verujem da će prošla godina, u kojoj nije bilo Bitefa, biti opomena svima koji će odlučivati o tom festivalu“, rekla je Jsekretarka za kulturu grada Beograda elena Medaković.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.