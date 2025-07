„Jutros sam od studenata saznao da sam otpušten, to je sve što znam“, komentariše za „Vreme“ poznati srpski i jugoslovenski reditelj Goran Marković informaciju da je otpušten iz Akademije umetnosti u Novom Sadu, koju je u sredu objavio na svom Instagram profilu.

„Na znam kad su me otpustili, niko me nije ni o čemu obavestio. Dobio sam viber poruku od studenti na doktorskim studijama i to je sve. Nisam zvao dekana da ga pitam o čemu se radi, njemu sam se obratio javno putem posta na Instagramu. Tamo sam sve napisao“, kaže Goran Markovič.

Dodaje da mu se nisu obratili ni profesori koji su postavljeni na njegovo mesto, Szilard Antal i profesor Kraljačić.

„Ne poznajem ih, ali čujem od studenata da su se kod njih raspitivali šta sam predavao i kakav je program predmeta.“

Emeritus Goran Marković je na Akademiji umetnosti bio profesor na predmetu profesor na predmetu Poetike velikih reditelja 1 i 2.

„Ja sam ugovor o produžetku mog angažmana potpisao prošle jeseni ali mi je javljeno, posle tregedije u Novom Sadu i početka studentske blokade Akademije, da se nastava, zbog poznatih događaja, odlaže do daljeg. Od tada niko sa Akademije više nije kontaktirao sa mnom“, napisao je na Instagramu.

„Pretpostavljam da je ova odluka donesena zbog moje podrške studentskim protestima i javne izjave da neću raditi dok traje blokada fakulteta, kao i hapšenje studenata i profesora. Ali nisam rekao da neću raditi svoj posao, onaj isti za koji me je Akademija angažovala, potpisala sa mnom ugovor i nikada ga nije raskinula. Uzgred, ni jedan jedini dinar, predviđen kao honorar za obavljanje nastave, Akademija mi do danas nije isplatila. Ali to je nebitno, ja sam se i onako uvek šalio kako u Novom Sadu, s obzirom da živim u Beogradu, radim samo za benzin, putarinu i kazne za prebrzu vožnju.“

Dekanu ovog fakulteta je poručio i da „kada biste me sada pozvali da produžim sa nastavom ne bih na to pristao, ni direktno, niti on line, sve dok traje blokada fakulteta, dok policija hapsi i nemilosrdno prebija studente i pobunjene građane u Novom Sadu i ostalim gradovima Srbije. Moja je građanska, akademska i ljudska dužnost da ne učestvujem u simulaciji normalnog života u zemlji koja je sve osim normalna.“

A za „Vreme“ dodaje:

„Nema tu objašnjena, takva su vremena – vremena osvete. Prvo su mi uzeli nacionalnu penziju, pa film, pa sad predavanja. Zatvaraju mi krug opstanka. Ali, valjda im je to posao.“