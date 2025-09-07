Najnovija cenzura programa DK Studentski grad, i još jedan pritisak na urednike, je tribina na kojoj je trebalo da govori studentkinja Nikolina Sinđelić o osvetničkoj pornografiji

Otkazana je tribina „Srušena privatnost: Osvetnička pornografija i država bez zaštite“, zakazana u DK Studentski grad za ponedeljak 8. septembar, i tako se priključila spisku cenzurisanih programa u ovoj instituciji studentske kulture.

Tema tribune naglašena podnaslovom “Kako je nasilje nad intimnošću postalo svakodnevica – i zašto država još uvek kasni?“, nagoveštava razlog cenzurisanja.

Osvetnička pornografija

Naime, bilo je planirano da se ovom tribinom ispita, a u svetlu nedavne zloupotrebe intimnih fotografija studentkinje koja je progovorila protiv policijske brutalnosti, zašto politika i pravosuđe i dalje kasne u zaštiti dostojanstva i bezbednosti žrtava – i šta to govori o društvu kojem pripadamo.

Među učesnicima tribune su bili predstavnica udruženja OsnaŽene, i predstavnica Ženske solidarnosti i studentkinja Nikolina Sinđelić.

Nevena Miletić Sarić urednica naučno-tribinskog programa u DKSG, kaže za “Vreme” da su “učesnici tribine prihvatili poziv”, kao i da je isti poziv “bio upućen i predstavnicima relevantnih državnih institucija, ali oni nisu ni odgovorili”.

Kad direktorka uređuje program

Objašnjava da “Dubravka Tomić, v.d. direktorka u ostavci kojoj je mandat istekao, iako funkcija glavnog i odgovornog urednika u Domu kulture ne postoji, samoinicijativno je preuzela ulogu odlučivanja o tome šta će biti deo programa i ko pod kojim uslovima može učestvovati. Time nam je onemogućeno da obavljamo posao za koji smo plaćeni, da komuniciramo sa našom ciljnom publikom. Nije nevažno reći da je nekoliko kolega ostalo bez angažmana, a da je nekima od nas smanjena plata bez ikakvih pravnih osnova, verovatno kao kazna za neposlušnost”.

Nevena Miletić Sarić ne bi da komentariše komptencije Dubravke Tomić da odlučuje o programskim sadržajima, ali naglašava “da je stanje u DKSG poznato i Upravnom odboru, koji funkcioniše u krnjem sastavu, kao i nadležnom Ministarstvu prosvete.”

“Međutim, svi ćute, okreću glavu i čekaju da problemi sami prođu“, kaže Nevena Miletić Sarić.

Upravni odbor ima sastanak u sredu, pa dakle i priliku da ovaj problem razmotri.