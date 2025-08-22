I Udruženje filmskih glumaca, posle reditelja, scenarista i snimatelja pozivaju na bojkot NAFFIT-a, odnosno Gaginog festivala, kako je nazvan u javnosti po reditelju Predragu Antonijeviću

Udruženje filmskih glumaca ocenjuje da je Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru „uvreda zdravom razumu i tradiciji koju čuvamo“, da je odluka o održavanju doneta „bez dijaloga sa reprezentativnim udruženjima iz filmske zajednice, i da predstavlja suštinski i simbolički pogrešan potez“ za Udruženje filmskih glumaca.

Zato su doneli odluku da bojkotuju Nacionalni festival filma i televizije.

Mi nismo kulisa

“Srpski film i srpski glumci oduvek dele sudbinu građana Srbije. Zato danas nisu u situaciji da slave, već da se bore za sam opstanak prostora kulture i umetnosti”, poručili su.

Naglašavaju da „srpska kinematografija ne može biti privatizovana, instrumentalizovana niti korišćena kao kulisa za privid normalnosti”.

Nacionalni festival filma i televizije bojkotuju još tri udruženja: Asocijacija filmskih reditelja Srbije, Udruženje filmskih scenarista i Udruženje snimatelja.

I svima smeta isto: festival se održava u godini kad je kinematografija suočena sa najvećom krizom u novijoj istoriji jer joj je ukinuto finansiranje, kad se zbog istog razloga drugi veliki festivali otkazuju, i pokušaj da se kinematografija privatizuje.

Malo toga je poznato

Nacionalni festival filma i televizije – NAFFIT počeće za deset dana (3-7. septembra), a o njemu se zna samo da će biti održan na Zlatiboru u Prijepolju i Novoj Varoši, da je za njega nedavno država dala 35 miliona dinara a da je pre toga dala 16 miliona plus 12 miliona i 200.000 dinara za rekonstrukciju kulturnih centara pomenutih domaćina, znaju se članovi Organizacionog odbora i – to je manje više sve.

Članovi su: Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina, reditelj Predrag Gaga Antonijević inicijator festivala, Maksa Ćatović kao izvršni producent, glumac Lazar Ristovski, reditelj Miroslav Lekić predsednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, Arsen Đurić, predsednik Skupštine opštine Čajetina i Zoran Stamatović, direktor Festivala.

Vladimir Vasiljević je pre nekoliko dana dao ostavku na mesto izvršnog direktora festivala, iz moralnih razloga, solidarišući se sa kolegama koji bojkotuju Zlatiborski festival.

Miroslav Lekić je u medijima rekao da festival ima i Upravni odbor i Programski savet, ali je nemoguće otkriti ko su njihovi članovi.

Sve za utisak

Sve do nedavno, o Zlatiborskom festivalu se govorilo kao o selekcionom za našeg predstavnika za nagradu Oskar, ali se ispostavilo da to nije tačno, odnosno da je ta informacija izrečena prilikom njegovog promovisanja, trebalo da ga u očima naroda učini velikim i značajnim.

Utisak je da su se osnivači NAFFIT-a do sad najviše bavili stvaranjem utiska o festivalu, a da za suštinu, za ono na šta obavezuje odrednica „nacionalno, kao da nisu imali vremena. Jer, program festivala se još uvek ne zna, kao ni ko bira filmove.

Zbog toga deluje da su filmski stvaraoci u pravu kad kažu da ovaj festival služi da političari obnove svoj asortiman patriotskih priča, da se javni novac potroši na ono što proizvodi ekipa oko SNS-a, da je ovo ko zna kojeg pokušaja zamazivanja očiju javnosti prividom normalizacije, te da ovaj festival neće ni malčice pomoći domaćem filmu.

Gagin festival

NAFFIT se u javnosti naziva i Gagin festival, po njegovom inicijatoru reditelju Predragu Antonijeviću poznatom po filmu „Dara iz Jasenovca“.

Smetnulo se s uma da ovo neće biti prvi nacionalni festival. Naime, prvi nacionalni filmski festival u Srbiji inicirao je Filmski centar Srbije, održan je 2007. godine u Novom Sadu. Nemoguće je da saradnici ministra kulture Nikole Selakovića nisu naišli na ovaj podatak, pa je on, pre godinu dana promovišući festival na Zlatiboru, isticao Gagu Antonijevića tonom kao da je on Srbiji doneo ono što nikad nije imala i zbog čega Srbija treba da mu bude zahvalna.

U saopštenju kojim Asocijacija filmskih reditelja poziva na bojkot NAFFIT-a piše da festival organizuju „gotovo svi najbliži saradnici inicijatora festivala i njegove privatne produkcijske kuće“, kao i da „uz ovu, i činjenicu da je za mesto održavanja odabran njegov rodni kraj, postaje očigledno da je ovaj festival, pre bilo čega drugog, politička nagrada samom inicijatoru.“ Dakle Gagi Antonijeviću.

Podsetimo i da Antonijeviću kolege javno zameraju što se na TV pink zapitao da li FDU treba ukinuti, pošto ionako sve što treba da se zna o filmskoj režiji može da se nauči za dve godine kursa.