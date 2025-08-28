Bemus će biti održan po starom, od 16. do 25. oktobra, i prvi put na muzičkoj sceni okupiće nacionalne orkestre Srbije

Bemus, Beogradske muzičke svečanosti, biće održane od 16. do 25. oktobra, što je, u vremenu kad ovogodišnja izdanja velikih festivala poput Bitefa i Festa još uvek nisu potpuno izvesna – lepa vest.

„Prvi put na našoj muzičkoj sceni, pod krovom BEMUS-a, nastupiće gotovo svi nacionalni orkestri Srbije. To je pre svega snažan simbol zajedništva i institucionalne saradnje“ – reči su predsednice Odbora manifestacije, Olje Džejkobs, muzičke umetnice.

Osim navedenog, iz Bemusa ne govore otkud i zašto ovakav program, ali deluje da je to bio način kako da se verovatno mali budžet iskoristi na dobar način. Tako će publika dobiti priliku da na jednom mestu upozna nacionalne orkestre, što samo može da bude atraktivno.

Program

Centralni deo programa realizuje se u Zadužbini Ilije M. Kolarca, gde će festival biti svečano otvoren 16. oktobra, debitantskim nastupom na Bemusu izuzetnog mladog kontrabasiste Strahinje Mitrovića sa Beogradskom filharmonijom, pod palicom uglednog italijanskog dirigenta Karla Pontija, piše u saopštenju.

Na programu će biti „Simfonijski kapričo“ Đakoma Pučinija i dva dela Nina Rote – „Divertimento končertante – koncert za kontrabas i simfonijski orkestar“ i Svita iz baleta „La strada“.

Narednog dana, 17. oktobra, biće predstavljen Vojvođanski simfonijski orkestar kojim diriguje Aleksandar Marković, sa virtuoznim pijanistom Andrejem Gugnjinom, koji nastupa kao solista u popularnoj „Rapsodiji na temu Paganinija za klavir i orkestar“ Sergeja Rahmanjinova.

U drugom delu programa biće izvedena „Fantastična simfonija“ Hektora Berlioza. Koncert se realizuje u saradnji sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i Muzičkom produkcijom RTS-a.

U subotu 18. oktobra nastupa slavni violinista Maksim Vengerov, miljenik beogradske publike i dobitnik nagrade Gremi, zajedno sa pijanistkinjom Polinom Osetinskajom, nekadašnjim „čudom od deteta“, koja je do svoje jedanaeste godine održala 1000 orkestarskih i solističkih koncerata.

Na programu su „Sonata za violinu i klavir“ Dmitrija Šostakoviča, „Sonatina u ge molu D.408“ Franca Šuberta i Bramsova „Sonata br. 3 u de molu“.

U nedelju, 19. oktobra, priznati virtuoz na mandolini Avi Avital nastupa sa svojim Triom koji čine još i klarinetista Ismail Lumanovski i pijanista Omer Klajn. Umetnik koji s lakoćom spaja raznovrsne muzičke tradicije i epohe, od klasike do world music, Avital nas vodi na muzičko putovanje Mediteranom, kompozicijama koje crpu inspiraciju iz evropskih, maloazijskih i severnoafričkih muzičkih tradicija.

Svečano zatvaranje ovogodišnjeg izdanja Bemusa, 25. oktobra, pripada Simfonijskom orkestru i muškom horu RTS pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića, uz tenora Kvonsua Džona. Na programu je jedno od najmonumentalnijih simfonijskih dela, „Faust simfonija“ Franca Lista.

Izvršni producent Bemusa je CEBEF – Centar beogradskih festivala.